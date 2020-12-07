Киевский горсовет выпускает облигации на 1,5 миллиарда

Киевский городской совет в декабре выпускает облигации на 1,5 млрд грн. Об этом сообщается на официальном сайте столичного муниципалитета.

Киевский горсовет выпускает облигации на 1,5 миллиарда
Фото: kievvlast.com.ua

О чем идет речь

К выпуску готовятся ценные бумаги:

  • серии I (объем выпуска — 600 млн грн, погашение — в марте 2021 года);
  • серии J (объем выпуска — 300 млн грн, погашение — в апреле 2021 года);
  • серии K (объем выпуска — 296 млн грн, погашение — в июля 2021 года);
  • серии L (объем выпуска — 300 млн грн, погашение — в октябре 2021 года).

Размещение происходит на фондовой бирже ПФТС.

Андеррайтерами выступают два государственных банкаУкргазбанк и Укрэксимбанк.

«К участию в размещении допускаются юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты, являющиеся членами биржи или их клиентами. Свою заинтересованность в первичном размещении облигаций подтвердили ведущие украинские банки и другие потенциальные инвесторы», — отметили в Укрэксимбанке.

Напомним

НБУ сообщал, что пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния должников — органов местного самоуправления при расчете размера кредитного риска, расширив возможности банков предоставлять соответствующие ссуды.

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