Чехия планирует отказаться от угля к 2038 году

Это позволит к 2050 году сократить выбросы CO2 на 138 миллионов тонн.

Чехия планирует отказаться от угля к 2038 году
Фото: korrespondent.net

Чехия может полностью отказаться от использования угля к 2038 году. О таком решении Угольной комиссии сообщил ее председатель, министр промышленности и торговли ЧР Карел Гавличек, передает Укринформ.

"Это реалистичный срок для отказа от использования угля для выработки тепла и электроэнергии в Чешской Республике", - заявил Гавличек.

В случае одобрения правительством такого плана к 2038 году в республике все угольные ТЭС будут остановлены. По словам министра, это позволит сократить выбросы CO2 на 138 млн тонн к 2050 году.

К тому же 2050-му Чехия планирует инвестировать в новые источники энергии, декарбонизацию в общей сложности 355 млрд крон.

Целью отказа от угля являются как планы декарбонизации экономики, так и обеспечение энергетической безопасности страны.

Комиссия также будет рекомендовать правительству создание Фонда справедливой трансформации для угледобывающих регионов - Моравского-Селезского, Устецкого и Карловарского.

Комиссия также отметила, что важную роль в "энергетическом миксе", который будет использоваться в последующие годы, будет играть ядерная энергия.

Большинство европейских стран отказываются от угля. Например, Германия также планирует полностью остановить его использование в 2038 году, Польша объявила дедлайн до 2049 года.

Ранее сообщалось, что Дания решила отказаться от добычи нафты и газа в Северном море. До 2050 года власти хотят свести уровень выбросов CO2 в стране к нулю.

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