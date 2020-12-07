Китайские инвесторы Мотор Cич выполнили свои угрозы и подали иск против Украины

5 декабря 2020 г. китайские инвесторы ПАО "Мотор Cич" направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина, согласно Соглашению между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом говорится в сообщении для СМИ , опубликованном на сайте группы DCH Александра Ярославского.



Напомним, что китайские инвесторы приобрели акции частного предприятия "Мотор Cич" еще в 2016 году и успели инвестировать в него более 100 млн долл. Тем не менее фактическое руководство предприятием сегодня по-прежнему осуществляет бывший собственник предприятия Вячеслав Богуслаев и подконтрольный ему менеджмент.



"В течение последних четырех лет они не имеют возможности реализовать свои права акционеров из-за действий украинской власти, нарушающих двустороннее украинско-китайское Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций от 31.12.1992 г. И не видят перспективы честного решения вопроса в украинском правовом поле", - рассказали в DCH.



Интересы китайских инвесторов в Украине будут защищать именитые международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird, в штате которых работают авторы фундаментальных принципов защиты прав инвесторов, положенных в основу множества соответствующих межгосударственных соглашений. Кроме того, одним из партнеров DLA Piper сейчас является Дуг Эмхофф, супруг Камалы Харрис, которая должна быть приведена к присяге в качестве вице-президента США 20 января.



Китайские инвесторы по сей день не имеют возможности реализовать свои права, поскольку на акции предприятия наложен ряд аналогичных арестов по инициативе СБУ и ГПУ, а Антимонопольный комитет систематически отказывается рассматривать заявки на концентрацию. Расследование инициированного СБУ дела все эти годы не ведется, по нему нет ни подозреваемых, ни разъяснений. Попытки различных акционеров "Мотор Cич" оспорить арест акций в украинских судах также не дали результата, собрания акционеров предприятия не проводились 3 года, дивиденды не выплачиваются, владельцы акций лишены возможности принимать участие в управлении.



ПАО "Мотор Cич" - одно из ведущих предприятий в мире по выпуску авиационных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.



История предприятия началась в 1907 году и насчитывает уже более 100 лет. Предприятие выпускает надежные авиационные двигатели и газотурбинные установки, которые являются конкурентными на мировом рынке. Продукция предприятия эксплуатируется на самолетах и вертолетах различного назначения, более чем в 100 странах мира.



По предварительным данным чистая прибыль ПАО "Мотор Cич" за 9 месяцев 2020 года до налогообложения составила 926,5 миллиона гривен (нарастающим итогом) за счет выполнения контрактных обязательств по поставке авиационных двигателей, сроки выполнения которых были смещены, учитывая карантинные ограничения в феврале-марте 2020 года, связанные с пандемией.



