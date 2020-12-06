Дания решила отказаться от добычи нефти и газа в Северном море

К 2050 году Дания хочет свести уровень выбросов CO2 до нуля.

Дания решила отказаться от добычи нефти и газа в Северном море
Фото: blackseanews.net

Дания решила полностью отказаться от геологической разведки нефти и газа в Северном море, чтобы к 2050 году полностью прекратить добычу углеводородов. Для этого власти отменили последний раунд лицензирования на разработку месторождений, передает ВВС.

"Мы ставим финальную точку эре полезных ископаемых", - заявил министр по проблемам климата и энергетики Дан Йоргенсен.

Представительство Greenpeace в Дании назвало это решение переломным моментом. В октябре от участия в восьмом по счету раунде лицензирования отказалась участвовать французская компания Total, после чего остался только один кандидат.

Дания - лидер по добыче нефти среди стран ЕС, но отстает по объемам от Норвегии и Великобритании, которые в Евросоюз не входят. В 2019 году страна, по оценке компании BP, добывала 103 тыс. баррелей в день. Дания использует 20 нефтегазовых месторождений, на которых установлены 55 буровых платформ.

Министерство энергетики подсчитало, что из-за нынешнего решения Дания может потерять 13 млрд крон (2,1 млрд долларов).

Решение Дании имеет историческое значение. Дан Йоргенсен рассказал BBC, что ни одна крупная нефтедобывающая страна пока не решилась на подобный шаг.

Дания считает себя одним из лидеров в борьбе с климатическими изменениями, но добыча нефти не способствовала этому имиджу. С 1970-х годов страна заработала миллиарды долларов благодаря месторождениям в Северном море. Большие доходы позволяли реализовать крупные соцпрограммы.

Дания считается одной из самых передовых стран в вопросе борьбы с изменением климата. К 2030 году власти страны надеются снизить уровень выбросов в атмосферу углекислого газа на 70% по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году свести уровень выбросов CO2 до нуля.

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