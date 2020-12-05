Аргентина обложила самых богатых граждан страны "ковидным налогом"

Одноразовый сбор заплатят почти 12 000 человек.

Аргентина обложила самых богатых граждан страны "ковидным налогом"
Демонстранти зібралися біля Національної асамблеї у Буенос-Айресі
Фото: bbc.com

Аргентина обложила самых богатых граждан страны налогом на оплату предметов медицинского назначения и мер помощи на фоне пандемии коронавируса.

Об этом пишет bbc.com.

Одноразовый сбор, который называли "налогом миллионера", поддержали 42 сенатора, против проголосовали 26.

Налог заплатят аргетинцы, суммы активов которых превышают 200 миллионов песо (2,5 миллиона долларов), то есть почти 12 тысяч человек.

Отметим, Аргентина сильно пострадала от пандемии, а антиковидные меры еще больше ослабили экономику страны, которая борется с безработицей, высоким уровнем бедности и огромным государственным долгом. Аргентина находится в рецессии с 2018 года.

По состоянию на 5 декабря Аргентина находится на 9 месте в мировом рейтинге по количеству больных ковидом. Там зафиксировано 1 454 631 случаев коронавируса и 40 тыс. смертей от болезни.

Напомним, в октябре Аргентина стала пятой страной в мире, где число инфицированных ковидом превысило миллион.

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