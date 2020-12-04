Евросоюз предоставит банкам кредитную помощь в связи со второй волной пандемии

Европейское банковское управление (EBA) объявило в среду, 2 декабря, что мораторий на погашение кредитов, истекший в конце сентября, будет продлен до конца марта 2021 года. Об это сообщает handelsblatt.com.

Евросоюз предоставит банкам кредитную помощь в связи со второй волной пандемии
Фото: expert.ru

Что это означает

Без такого решения банки, которые имеют ссуды с просроченной более трех месяцев оплатой, должны были бы начать откладывать часть активов в виде «дефолтного резерва». Такие действия заставили бы финансовые учреждения более осторожно подходить к новым займам, что могло немедленно ухудшить ситуацию на рынке кредитных средств. И это притом, что предприятия Европы итак сильно пострадали от карантина.

Когда в марте, после первоначальных карантинных ограничений, бизнес стал закрываться или сокращать время работы, банки начали предоставлять отсроченные платежи по корпоративным кредитам, ипотеке и другим займам.

К июню 2020 года отсрочка по займам уже составляла внушительные 871 млрд евро.

Европейское банковское управление своим указом внесло в список льгот и отсрочек те кредиты, на которые льготы ранее не распространялись, что косвенно свидетельствует о затягивающемся процессе выздоровления экономики Еврозоны.

Отсрочка платежа должна применяться только в течение девяти месяцев.

Согласно EBA, банки также должны объяснить своим надзорным органам, как они хотят оценивать, могут ли ссуды, платеж по которым был отсрочен, потерпеть неудачу.

Ранее сообщалось

  • В июле-сентябре экономика еврозоны выросла на 12,7% на фоне стимулирующих мер со стороны ЕЦБ и правительства.
  • 10 сентября Лагард заявила, что еврозону ждет длительное восстановление после коронакризиса. Тогда ЕЦБ прогнозировал замедление восстановления экономики в 2021 году с 5,2% до 5%.
  • Для вывода еврозоны из рецессии ЕЦБ использует пакет экстренной помощи в размере 1,35 трлн евро.
  • По итогам второго квартала экономика еврозоны сократилась на 11,8%, а стран ЕС — на 11,4% (за финальным отчетом) — больше всего за все 25 лет ведения статистики.
  • В третьем квартале ВВП еврозоны вырос на рекордные 12,7%, а стран ЕС — на 12,1%, после рекордного падения за локдаун во втором квартале 2020 года. Об этом говорится в предварительном отчете Евростата об итогах третьего квартала.

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