S&P Dow Jones Indices запустит индекс криптовалют в 2021 году

Финансовая компания S&P Dow Jones Indices — подразделение S&P Global Inc. запустит индексы криптовалют в 2021 году. Об этом пишет Reuters.

S&P Dow Jones Indices запустит индекс криптовалют в 2021 году

Что это означает

Это сделает ее последней крупной финансовой компанией, которая будет отслеживать рынок криптовалют.

S&P DJI будет использовать данные нью-йоркской компании Lukka, занимающейся виртуальной валютой по более чем 550 наиболее продаваемым монетам.

Что это даст клиентам

Клиенты S&P смогут работать с поставщиком индексов для создания индивидуальных индексов и других инструментов сравнительного анализа криптовалют, говорится в совместном заявлении S&P и Lukka.

Компании надеются, что более надежные данные о ценах облегчат инвесторам доступ к новому классу активов и снизят некоторые риски волатильного и спекулятивного рынка.

«Поскольку цифровые активы, такие как криптовалюта, становятся классом активов, который быстро развивается, пришло время для независимых, надежных и удобных для пользователя тестов», — отметил руководитель отдела инноваций и стратегии S&P DJI Питер Роффман.

Этот шаг одного из самых известных мировых поставщиков индексов может помочь криптовалюте стать более популярными инвестициями.

Это происходит по мере того, как биткоин продолжает расти до рекордных максимумов по отношению к доллару, чему способствует рост спроса со стороны инвесторов, по мнению которых виртуальная валюта является хеджированием от инфляции и безопасным активом.

Напомним

Ранее в Нацбанке заявили, что позитивно оценивают возможность выпуска цифровых денег и инициировали внесение изменений в законодательство.

«Е-гривна способна стать равноценным эквивалентом обычной гривны», – заявил Кирилл Шевченко, комментируя новости о планах выпуска в 2021 году цифровой валюты.

2 декабря Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект 3637 «О виртуальных активах», что может легализовать рынок цифровых валют в Украине.

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