НБУ против снижения комиссий за безналичные платежи до уровня ЕС

Национальный банк выступает против введения государственного регулирования стоимости комиссий за эквайринг и интерчейндж. Об этом сообщает пресс-служба НБУ по итогам круглого стола, посвященного обсуждению законопроектов №4178 и №4178-1 в фейсбуке.

НБУ против снижения комиссий за безналичные платежи до уровня ЕС
Фото: tvoemisto.tv

Что говорят в НБУ

По мнению НБУ, снижение комиссий за проведение безналичных операций негативно повлияет на развитие pos-терминальной сети, а также может привести к увеличению стоимости обслуживания банковских счетов и карт для граждан.

«Сейчас Украина на этапе активного развития платежной инфраструктуры. Покрытие pos-терминальной сети у нас почти вдвое меньше, чем в странах Европы. Всего около 8 pos-терминалов на 1 тыс. населения. А при резком не рыночном снижении межбанковских комиссий развитие платежной инфраструктуры может остановиться. Ведь закупка и дальнейшее обслуживание терминалов в Украине осуществляется, в частности, за счет интерчейнджа», – отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

По его словам, снижение комиссий также может привести к исчезновении бесплатных платежных карточек, поскольку для простого гражданина карточку бесплатной делают банки за счет межбанковские комиссии.

Кроме того, снижение комиссий может привести к отказу банков от развития мотивационных мероприятий для владельцев карточек (кэшбек, программы лояльности, акции, скидки).

О чем законопроект №4178

Согласно законопроекту №4178, размер интерчейнджа предлагается постепенно снизить до 1% от суммы транзакции с 2021 года с дальнейшим снижением до 0,3% в 2022 году.

Авторы законопроекта считают завышенными тарифы комиссионного вознаграждения за эквайринг услуги для предприятий Украины.

Например, для крупных предприятий комиссия составляет от 1,7% с каждой транзакции с помощью платежной карточки, а для малых и средних предприятий – от 2% до 3%.

В то же время во всех странах ЕС размер ставок комиссии ограничен на законодательном уровне и составляет не более 0,2% по дебетовым картам и 0,3% по кредитным картам от каждой транзакции проведенной с их помощью.

Рынок POS-терминалов на 1 ноября 2020 года

  • Платежная инфраструктура в течение девяти месяцев 2020 года продолжала стабильно расширяться.

  • Количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карточки, за этот период выросла на треть (на 31,7%) — до почти 316,4 тыс.

  • Кроме того, с начала 2020 года количество торговых POS-терминалов также выросло — на 7,9% (до 360,4 тыс. ед.). При этом более 85% от всех торговых POS-терминалов обеспечивают бесконтактную оплату.

  • Количество платежных терминалов в торговой сети (контактных и бесконтактных) в расчете на 1 млн постоянного населения Украины на 1 октября 2020 года составила 9,0 тыс. ед. (по состоянию на начало года — 8,4 тыс. ед.).

  • Крупнейшие банки-эквайеры — Приватбанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль. Крупнейшие банки — эмитенты платежных карточек: Приватбанк, Ощадбанк и Универсал Банк.

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