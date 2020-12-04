Дмитрий Дубилет инвестировал в украинский fashion-стартап

Украинский fashion-стартап Love&Live привлек новый раунд инвестиций от одного из сооснователей monobank Дмитрия Дубилета. Сейчас сумма сделки не разглашается, однако известно, что оценка в рамках раунда составила $15 млн, сообщает AIN.ua.

Дмитрий Дубилет инвестировал в украинский fashion-стартап
Фото: epravda.com.ua

На что пойдут инвестиции

По словам представителей компании, инвестиции они планируют потратить на покорение новых рынков, в частности Германии и Великобритании уже в 2021 году.

Что известно о стартапе

Сейчас действующими инвесторами Love & Live является украинский венчурный фонд SMRK и основатель Ajax Systems Александр Конотопский. Учредителями компании являются украинский предприниматель Алексей Омелянчук и фотограф, дизайнер Екатерина Иваненко.

Выручка стартапа в год, как утверждают фаундеры увеличилась в 3,5 раза, а оценка компании — в шесть раз за полтора года.

Дубилет об инвестициях

Как отметил Дмитрий Дубилет, для него эта инвестиция является непрофильной. «Но в Love&Live настолько крутые цифры роста и другие операционные показатели, мне было не сложно на это решиться», — подчеркнул он.

И добавил, что приобретенный опыт в менеджменте, маркетинге и IT будет полезен проекту и «позволит ему всех порвать не только в Украине, но и за рубежом».

Напомним

Украинская fashion-группа Love & Live подняла очередные инвестиции от украинского венчурного фонда SMRK. Сумму не раскрывали, но в этом раунде компанию оценили в $10 млн.

Ранее группа уже привлекала инвестиции от фонда. Последний раунд в $200 000 подняли в декабре прошлого года. Общая сумма инвестиций в проект на тот момент составляла $ 600 000.

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