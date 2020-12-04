ГИУ выпустит облигации на 3 миллиарда под госгарантии
3 декабря правление Государственного ипотечного учреждения приняло решение об эмиссии облигаций без осуществления публичного предложения под госгарантию 2020 года на 3 млрд грн. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на ГИУ.
Куда пойдут средства от облигаций
«Привлеченные средства, от размещения облигаций (в полном объеме), будут направлены на финансирование уставной деятельности ГИУ. Предусматривается увеличение количества приобретенного жилья на условиях финансового лизинга в объеме почти 3000 квартир», — уточнили в ГИУ.
Напомним
В декабре 2019 года правительство предоставило ГИУ государственные гарантии на сумму 3,7 млрд грн для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по внутренним кредитам в 2019 году, в ноябре 2019 года — на сумму 1,2 млрд грн.
Суть постановления Кабмина
Основание — Закон о госбюджете на 2020 год.
Согласно условиям предоставления госгарантий, плата за госгарантии составит 0,01% годовых.
Как отмечает ГИУ, привлечение средств путем выпуска гарантированных государством облигаций позволит ГИУ продолжить финансирование программы обеспечения жильем граждан на условиях финансового лизинга.
В начале сентября Верховная Рада внесла изменения в закон «О государственном бюджете на 2020 год», которыми Минфина предоставлено право осуществлять по решению Кабмина дополнительный выпуск облигаций внутреннего государственного займа для докапитализации упомянутого акционерного общества.
Закон №873-IX предусматривает также внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.
Новая ст. 161 закона о госбюджете-2020 предоставила Минфину право по решению Кабмина выпускать облигации внутреннего государственного займа сверх установленного ранее объем.
Далее в обмен на выпущенные облигации покупаются акции дополнительной эмиссии акционерного общества, которое создано для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем. В этом случае предельный объем государственного долга, установленный законом о госбюджете-2020 года, соответствующим образом корректируется.
Также Минфин увеличивает соответствующие показатели финансирования государственного бюджета сверх объемов, установленных приложением №2 к Закону о госбюджете-2020, на объем выпущенных облигаций внутреннего государственного займа.
Статистика
ГИУ за три квартала 2020 отчитывалась об ущербе 18,8 млн грн (за 9 месяцев 2019 — 58,86 млн грн).
Чистый доход ГИУ составлял 206,6 млн грн (за 9 месяцев 2019 — 55,7 млн грн).
На конец третьего квартала объем активов ГИУ — 2,52 млрд грн (на начало года — 1,45 млрд грн).