ГИУ выпустит облигации на 3 миллиарда под госгарантии

3 декабря правление Государственного ипотечного учреждения приняло решение об эмиссии облигаций без осуществления публичного предложения под госгарантию 2020 года на 3 млрд грн. Об этом пишет Finbalance со ссылкой на ГИУ.

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Куда пойдут средства от облигаций

«Привлеченные средства, от размещения облигаций (в полном объеме), будут направлены на финансирование уставной деятельности ГИУ. Предусматривается увеличение количества приобретенного жилья на условиях финансового лизинга в объеме почти 3000 квартир», — уточнили в ГИУ.

Напомним

В декабре 2019 года правительство предоставило ГИУ государственные гарантии на сумму 3,7 млрд грн для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по внутренним кредитам в 2019 году, в ноябре 2019 года — на сумму 1,2 млрд грн.

Суть постановления Кабмина

Основание — Закон о госбюджете на 2020 год.

Согласно условиям предоставления госгарантий, плата за госгарантии составит 0,01% годовых.

Как отмечает ГИУ, привлечение средств путем выпуска гарантированных государством облигаций позволит ГИУ продолжить финансирование программы обеспечения жильем граждан на условиях финансового лизинга.

В начале сентября Верховная Рада внесла изменения в закон «О государственном бюджете на 2020 год», которыми Минфина предоставлено право осуществлять по решению Кабмина дополнительный выпуск облигаций внутреннего государственного займа для докапитализации упомянутого акционерного общества.

Закон №873-IX предусматривает также внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

Новая ст. 161 закона о госбюджете-2020 предоставила Минфину право по решению Кабмина выпускать облигации внутреннего государственного займа сверх установленного ранее объем.

Далее в обмен на выпущенные облигации покупаются акции дополнительной эмиссии акционерного общества, которое создано для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем. В этом случае предельный объем государственного долга, установленный законом о госбюджете-2020 года, соответствующим образом корректируется.

Также Минфин увеличивает соответствующие показатели финансирования государственного бюджета сверх объемов, установленных приложением №2 к Закону о госбюджете-2020, на объем выпущенных облигаций внутреннего государственного займа.

Статистика

ГИУ за три квартала 2020 отчитывалась об ущербе 18,8 млн грн (за 9 месяцев 2019 — 58,86 млн грн).

Чистый доход ГИУ составлял 206,6 млн грн (за 9 месяцев 2019 — 55,7 млн грн).

На конец третьего квартала объем активов ГИУ — 2,52 млрд грн (на начало года — 1,45 млрд грн).