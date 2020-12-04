В Британии запустили аналог monobank. Он привлек еще 1,4 миллиона инвестиций

Банковское приложение Koto, которое запустили основатели monobank, привлекло около 1,4 млн евро инвестиций и официально запустилось в Великобритании. Об этом сообщает портал EU-Startups.

В Британии запустили аналог monobank. Он привлек еще 1,4 миллиона инвестиций
Фото: YouTube

Для чего запустили Koto

Деньги направят на привлечение первых 50 тыс. пользователей, обучение систем искусственного интеллекта по управлению кредитным риском и расширение операционных возможностей. Также на эти деньги Koto будет развивать свою команду и маркетинг в Британии.

Потенциальная клиентская база Koto – британцы, которые не имеют возможности получить кредит в крупных британских банках. Среди них – фрилансеры или самозанятые, которые, по мнению местных банков, имеют непостоянный доход.

Koto рассчитан на тех, кто не имеет кредитной истории или имеет в ней отметки, которые могут помешать получить кредит в британских банках.

«Мы основали Koto, потому что в Великобритании есть 12 млн кредитоспособных людей, которые не входят в число основных кредиторов. После проверки нашей бизнес-модели в Украине мы рады «подорвать» рынок потребительского кредитования Великобритании. Мы здесь, чтобы избавить Великобританию от страха и стресса», – заявил сооснователь Koto и monobank Михаил Рогальский.

Что известно о Koto

Финтех-стартап Koto – проект основателей monobank и бывших управленцев Приватбанк Олегом Гороховским, Дмитрием Дубилетом и Михаилом Рогальским. Koto – банковское приложение, а не полноценный банк, поэтому занимается главным образом кредитованием на основе виртуальной карты. Им можно платить везде, где действует система Master.

В проект вложили $3,5 млн.

  • В мае 2019 года сооснователь monobank Дмитрий Дубилет сообщил, что IT-компания Fintech Band, членом которой он является, собирается запустить аналог monobank на развивающемся рынке. 26 июля Дубилет сообщил, что monobank получил финансовую лицензию в Великобритании.
  • В марте Koto запустился в Великобритании в тестовом режиме.
  • 13 мая 2020 года сооснователь monobank Дмитрий Дубилет сообщил, что международная платежная система Mastercard инвестировала в Koto.

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