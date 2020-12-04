Биткоин подорожал после обвала на 2,23%. Эксперты предсказывают ему статус глобального актива

Биткоин последнее время приблизился к $20 тыс., а затем «полетел» вниз: 2 декабря стоимость криптовалюты снизилась более чем 3% и составила $18,819 тыс. Однако впоследствии биткоин подорожал на 2,23% и затем стоил $18,978 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов Coindesk.

Фото: financialcommission.org

Динамика биткоина

Сегодня, 3 декабря, по состоянию на 13:00 по киевскому времени (UTC + 2), биткоин стоит $19,342 тыс.

В ноябре биткоин-майнерам удалось заработать на 48% больше, чем в октябре. В прошлом месяце выручка добытчиков криптовалюты достигла $521 млн.

Также суточная активность пользователей блокчейна поднялась к новым максимумам. По данным Glassnode, 1 декабря трансакции в сети осуществляли 432 451 адрес, в то время, как предыдущая «вершина» - 410 972 - была зафиксирована 9 декабря 2017 года.

На «Минфине» значение биткоина в интерактивной таблице криптовалют по состоянию на 15:07 по киевскому времени составляет $19,336 тыс.

24 ноября стоимость биткоина впервые с 2017 года составляла $19 тыс.

Только в ноябре криптовалюта подорожала почти на 40%, а в целом с начала года - на 160%.

Оптимистичный взгляд

По словам главы крупнейшей международной инвестиционной компании BlackRock Ларри Финка, биткоин «привлек внимание» многих людей, однако рынок криптовалют все еще относительно небольшой по сравнению с другими.

По мнению эксперта, новая категория криптовалютных активов может «эволюционировать» в глобальный рыночный актив.

Финк также отметил, что наличие в экономике транзакций с цифровыми валютами оказывает реальное влияние на доллар США , что в глобальном масштабе снижает его актуальность для международных владельцев долларовых активов. Финк даже выразил сомнения в привлекательности доллара как традиционной резервной валюты. Заявление прозвучало на фоне недавнего сообщения о переводе в биткоины части активов управляющих хедж-фондами Стэнли Принтмиллера и Пола Тюдора Джонса II.

Следует отметить, что комментарии со стороны крупных традиционных финансовых игроков по поводу криптовалюты звучат очень редко. Однако это не означает, что они игнорируют ее. Тот факт, что о биткоине высказывается глава крупнейшей в мире инвестиционной компании, подчеркивает неожиданно особое внимание и общий удельный вес биткоина и других криптовалют в мировой экономике в период пандемии.