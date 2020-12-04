Банковская система отыграет снижение учетной ставки до 6% к концу 2020 года

Банковская система Украины полностью отыграет снижение учетной ставки до 6% к концу 2020 года, считает член Совета Национального банка Украины Виктор Козюк. Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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Тенденции

По словам Виктора Козюка, сейчас банки начали более «агрессивно» снижать ставки по депозитам, реагируя на увеличение их предложения.

«К концу года банковская система полностью отыграет снижение учетной ставки на предыдущем периоде, и, возможно, эта тенденция будет сохраняться еще несколько следующих месяцев», – сказал член Совета НБУ.

«Такая тенденция также связана с реакцией финучреждений на предыдущую траекторию учетной ставки, а также с тем, что при гигантских масштабах ликвидности, которая есть сейчас, банки сталкиваются с проблемой эффективного размещения активов», – добавил Козюк.

В то же время он считает, что в следующем году банки могут занять выжидательную позицию. Тогда тенденция к снижению ставок по депозитам приостановится.

Влияние локдауна

Также Виктор Козюк подчеркнул, что при отсутствии фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе Нацбанк может отказаться от реагирования на локдаун учетной ставкой.

«Все же Нацбанк отталкивается от мысли о том, что локдаун – это шок, который проходит во времени», – сказал член Совета центробанка в интервью.

Козюк также считает, что правительству не следует переносить введение локдауна на следующий год. «Я не уверен, что его действительно введут. Видимо, нужны какие-то более гибкие меры и, видимо, эти меры должны иметь какое-то региональное измерение. Вопрос в том, какова будет глубина стресса», – добавил он.

Эффект вытеснения

Высокий дефицит бюджета на 2021 год может привести к эффекту вытеснения – преграде для развития кредитования, учитывая девальвационные ожидания, тенденцию к повышению ставок и разницу между уровнем рисков по облигациям внутреннего госдолга (ОВГЗ) и кредитованием реального сектора, считает член Совета НБУ Виктор Козюк.

«Если принять во внимание тенденцию к повышению ставок, девальвационные ожидания, разницу между уровнем рисков и то, что ОВГЗ имеют априори преимущество в том, что они не облагаются налогом, конкурировать реальному сектору становится все труднее. Поэтому риск формирования эффекта вытеснения из-за высокого дефицита бюджета-2021 есть», – подчеркнул эксперт.

Козюк также считает, что в следующем году правительству следовало бы отказаться от увеличения минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн в декабре 2021 года, ограничившись повышением показателя до 6 тыс. грн.

«Решения о повышении минималки (…) принимались из немного более оптимистичной среды – когда были другие ожидания по бюджетному дефициту, по работе с международными заемщиками, и не прогнозировалась вторая волна коронавируса, которая радикально ударила по экономике европейских партнеров. Сейчас условия изменились и нужно говорить о необходимости более сдержанного подхода к повышению минималки», – резюмировал он.

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