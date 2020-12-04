Кабмин утвердил порядок погашения долгов Укрнафты

Кабмин утвердил порядок погашения долгов Укрнафты

Кабинет министров утвердил порядок определения компенсации за выполнение НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств (ПСО) по продаже газа для нужд населения и поставщиков тепла.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1194 от 3 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Госаудитслужбе, Минэнерго и НКРЭКУ до 1 июля 2021 года поручено провести проверку расчета компенсации "Нафтогазу" за выполнение ПСО.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 26 ноября подписал законы, которые призваны позволить ПАО "Укрнафта" погасить 30,5 млрд грн налогового долга, возникшего во время руководства компанией близким к Игорю Коломойскому топ-менеджментом.

Они предусматривают выплату "Нафтогазу" из специального фонда госбюджета 32,2 млрд грн компенсации, которую компания должна получить от государства за возложение на нее Кабинетом министров спецобязательств (ПСО) по продаже газа для нужд населению и ТКЭ.

После получения "Нафтогазом" 32,2 млрд грн за поставки газа в условиях ПСО, которые он признает как доход, на эту сумму будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд грн. Затем "Нафтогаз" должен заплатить "Укрнафте" за 2,06 млрд кубометров газа, поставленного в 2006 году (15,1 млрд грн), и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд грн). Из этих средств "Укрнафта" перечислит в специальный фонд госбюджета 30,35 млрд грн в качестве погашения налогового долга, а также 6,2 млрд грн налога на прибыль.

По данным авторов законопроекта, налоговый долг "Укрнафты" составляет 30,35 млрд грн, в том числе по ренте – 18,8 млрд грн, налогу на прибыль – 2,6 млрд грн, НДС – 2,84 млрд грн, доначислений, находящихся в процедуре судебного обжалования – 3,1 млрд грн, задолженности предприятий системы "Укрнафты" – 3 млрд грн.

Дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у "Укрнафты", в результате операций купли-продажи газа с НАК – 6,2 млрд грн.

Таким образом, суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между "Нафтогазом" и "Укрнафтой" составляет 42,5 млрд грн (30,35 млрд грн+5,95 млрд грн + 6,2 млрд грн). За вычетом 32,2 млрд грн компенсации, которые должен получить НАК, и возникает остаток 10,3 млрд грн.

Из этих средств 1,4 млрд грн направят на финансирование бюджетной программы "Реструктуризация угольной отрасли" с целью обеспечения к концу текущего года выплаты и погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий.

Оставшиеся 8,9 млрд грн предложено выделить Министерству финансов на бюджетную программу "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусной болезнью SARS-CoV-2, и ее последствиями".

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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