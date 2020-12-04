Медик сравнил зарплату врачей в Украине и Польше

В Украине не ожидается повышение зарплаты врачей в 2021 году. Несмотря на обещанные президентом Зеленским высокие зарплаты медперсоналу, они останутся на прежнем уровне. Об этом заявил в эфире программы "Право на владу" президент Ассоциации анестезиологов Сергей Дубров.

Взять хотя бы расходы на медицину, которые заложены в бюджет на следующий год, говорит Дубров. Вместо 296 миллионов гривен заложили всего 156 миллиардов, это чуть более половины того, что нужно было. Все говорят, что финансирование медицинской отрасли нужно увеличивать, однако при этом все члены Кабмина, кроме профильного министра Максима Степанова, проголосовали за проект бюджета с сокращенным финансированием медицины.

"Я так понимаю, что вопрос о том, что обещал президент в Верховной Раде 20 октября – зарплата врачам 23 тысячи гривен, среднему персоналу 17 тысяч, младшему медперсоналу 12 тысяч гривен – этого не будет", - говорит анестезиолог.

При этом, в соседней Польше медикам не только не сокращают выплаты, но и наоборот – увеличивают их. Зарплаты тамошним врачам подняли. Однако, несмотря на это, у них не хватает своих специалистов. К примеру, поляки приглашают к себе на работу анестезиологов из Украины и готовы им платить по 200 злотых за час работы (на наши деньги это более полутора тысяч гривен). Работая на полторы ставки, можно там заработать за месяц от 300 до 400 гривен на наши деньги. То есть, нашему врачу (причем не самой низкой квалификации) понадобится три года, чтобы заработать столько, сколько там можно получить за один месяц работы.

"На сегодня Польша сделала зарплату для своих врачей на уровне зарплаты врачей Германии. Если мы будем получать так, как мы получали без надбавок 300%, 8–9 тысяч, то за 400 тысяч я сам поеду в Польшу работать", - говорит доктор Сергей Дубров.

Украинское правительство было вынуждено сократить расходы бюджета на следующий год по настоянию МВФ . Кредитор потребовал от украинской власти сократить дефицит бюджета на следующий год.

При этом министр Степанов продолжает настаивать на том, чтобы медикам подняли зарплату со следующего года.