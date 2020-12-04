В ноябре по всему миру резко подорожало продовольствие

Пресс-служба Организации по сельскому хозяйству и продуктам питания ООН (FAO) сообщает, что в ноябре произошёл резкий скачок цен на продовольственные товары во всём мире. Сейчас они близко находятся к максимальному уровню, зафиксированному в 2014 году. Их рост затрагивает все товарные группы, которые входят в данный индекс.



В пресс-службе отмечают, что по состоянию на ноябрь среднее значение индекса продовольственных цен составляет 105 пунктов. Это на 3,9% выше, чем было в октябре, и на 6,5% выше показателя годичной давности. Последний раз столь значительный рост был зафиксирован в июле 2012 года.



Индекс цен на растительные масла в ноябре вырос на 14,5%. Причиной этого стало сильное сокращение запасов пальмового масла во всём мире, и, последующее стремительное увеличение его стоимости.



Индекс стоимости зерновых культур также вырос на 2,5%, тем самым превысив показатель, ноября 2019 года на 19,9%. Рост цен на пшеницу вызван снижением урожая в Аргентине. Кукуруза подорожала ввиду более низких показателей сбора в США и Украине на фоне активного роста закупок со стороны Китая.



Процент роста индекса на сахар в ноябре составил 3,3%. Теперь он находится на уровне 87,5 пункта. Индекс также повысился на 0,9% на молочную продукцию, равняясь 105,3 пунктам, и на мясо – на 0,9% (91,9 пункта).



