Украина нарастила транспортировку газа из Европы

Украина нарастила транспортировку газа из Европы

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) за январь-ноябрь 2020 года протранспортировало 15,6 млрд кубометров газа с Европы в Украину, что на 11% (1,6 млрд кубометров) больше, чем за аналогичный период прошлого года.  Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

За 11 месяцев 2020 года объемы транспортировки газа с Европы в Украину составили 15,6 млрд куб. м. Это на 11% (1,6 млрд куб. м) больше аналогичного показателя прошлого года и на 34% превышает среднюю отметку (11,7 млрд куб. м) соответствующих периодов в 2016-2019 годах.

Всего за январь-ноябрь импорт из Словакии достиг почти 10,2 млрд кубометров (+ 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - почти 3,9 млрд кубометров (+ 10%), из Польши - почти 1,6 млрд кубометров (+ 12%).

В частности, виртуальным реверсом (backhaul), который впервые стал доступен в начале этого года, импортировано 45% или 7,1 млрд кубометров: из Словакии - 3,1 млрд кубометров, из Венгрии - 2,9 млрд кубометров, из Польши - 1, 1 млрд кубометров.

С начала года в подземные хранилища для хранения в режиме "таможенный склад" было направлено 10,1 млрд кубометров импортируемых объемов. Из них 60% (или 6,1 млрд кубометров) поступили в режиме "shorthaul - таможенный склад" и 40% (4,0 млрд кубометров) в режиме "граница - таможенный склад". В ноябре началась фаза активного отбора газа из таможенного склада и его дальнейшей транспортировки в страны ЕС.

"В октябре-ноябре фиксируем значительное сокращение объемов транспортировки газа с Европы в Украину и одновременно увеличение реэкспорта с украинских ПХГ в Европу. Такая ситуация вполне ожидаемая и характерная для этого периода. Ведь начался осенне-зимний сезон, и трейдеры, которые закачивали газ с лета, начали отбирать его из украинских ПХГ для поставок на европейские рынки. Такая тенденция сохранится до апреля", - объяснил коммерческий директор ОГТСУ Евгений Тодоров.

Всего за январь-ноябрь транспортировку газа с ЕС в Украину заказывали 82 трейдера, из них 52 украинские компании и 30 иностранных. А услугами short-haul и "таможенный склад" воспользовались свыше полусотни компаний, большая часть из которых являются нерезидентами.

Как сообщалось, с ноября 2015 года голубое топливо поступает в Украину по контрактам исключительно из стран Европейского Союза. Украина не имеет контрактов на поставку газа из РоSSийской Федерации.

МинПром по материалам Укринформ

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Строить Запорожский мост будет легендарный плавучий кран "Захарий"Строить Запорожский мост будет легендарный плавучий кран "Захарий"
Миллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривенМиллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривен
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - ЕврокомиссияВ Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - Еврокомиссия
Руководителей Национальной академии аграрных наук Украины уличили в хищении имуществаРуководителей Национальной академии аграрных наук Украины уличили в хищении имущества
СБУ заблокировала присвоение средств инвесторов под видом участия в биржевых торгахСБУ заблокировала присвоение средств инвесторов под видом участия в биржевых торгах
Блок рекламы


Похожие новости
Поставки СПГ на терминалы Европы снизились на 39%Поставки СПГ на терминалы Европы снизились на 39%
Коболев рассказал, как достичь европейских стандартов на рынке газаКоболев рассказал, как достичь европейских стандартов на рынке газа
Коболев сообщил о первых шагах Украины по добыче природного газа в Черном мореКоболев сообщил о первых шагах Украины по добыче природного газа в Черном море
Табачная компания "ТЕДИС Украина" проиграла суд АМКУ на 3,4 миллиарда грнТабачная компания "ТЕДИС Украина" проиграла суд АМКУ на 3,4 миллиарда грн
Украина начала копить сжиженный газУкраина начала копить сжиженный газ
Украина согласовала с МВФ госбюджет-2021 — МинфинУкраина согласовала с МВФ госбюджет-2021 — Минфин
Нафтогаз без проведения аукциона получил разрешения на добычу газа в УкраинеНафтогаз без проведения аукциона получил разрешения на добычу газа в Украине
За 8 месяцев карантина Украина выплатила безработным более 13 млрд гривенЗа 8 месяцев карантина Украина выплатила безработным более 13 млрд гривен
Украина завершает переговоры с МВФ по бюджету-2021 — МарченкоУкраина завершает переговоры с МВФ по бюджету-2021 — Марченко
Украина опустилась в мировом рейтинге производителей сталиУкраина опустилась в мировом рейтинге производителей стали
Последние новости
Подгружаем последние новости