НКРЭКУ установила для облгазов тарифы на следующий год

НКРЭКУ установила для облгазов тарифы на следующий год

НКРЭКУ рассчитала для всех облгазов тарифы на распределение газа на следующий год. Регулятор снизил тарифы 2-3 раза по сравнению с теми, которые подали облгазы в своих расчетах.

Например, АО "Херсонгаз" при действующем тарифе в размере 1,12 грн. / куб. м. подавал обоснование на повышение тарифа до 3,07 грн. / куб. м. Впрочем, в НКРЭКУ считают, что компании хватит и 1,8 грн. /куб. м, сообщает пресс-служба РГК.

"Не хуже аппетиты и в АО "Кировоградгаз", который находится под управлением НАК "Нафтогаз Украины". Газораспределительная компания газового монополиста подала обоснование на тариф в размере 3,15 грн./куб м. Это в три раза больше, чем действующий тариф на доставку - 1,04 грн. /куб. м. Рассчитанный Регулятором тариф АО "Кировоградгаз" возрастет до 1,75 грн./куб. м", - говорится в сообщении.

Так же НКРЭКУ срезала запросы операторов ГРМ, входящих в Региональную газовую компанию. Например, для АО "Львовгаз" и АО "Житомиргаз" уменьшили размер тарифа с 4,14 грн. / куб. м до 1,79 грн./ куб. м и 3,32 грн. / куб. м до 1,82 грн./куб. м соответственно.

Большая разница между обоснованиями облгазов и проектами, утвержденными НКРЭКУ, объясняется тем, что в расчетах были учтены убытки предыдущих периодов, отмечает РГК. Речь идет о долгах, которые возникли в газораспределительных компаний перед АО "Укртрансгаз" из-за убыточности тарифа и которые они должны оплатить.

"НКРЭКУ в своих расчетах основывается на том, чтобы покрыть обоснованные расходы газораспределительных компаний и компенсировать убытки компаний постепенно, а не за два года", - говорится в сообщении.

РГК отмечает, что предотвратить рост тарифов могли бы народные депутаты, если бы приняли законопроект №3800-1, который был зарегистрирован в Верховной Раде еще в конце июля 2020 года. Он предусматривает списание долгов, которые возникли из-за убыточности тарифов на распределение. "Пока же этот законопроект не принят и эти долги должны быть компенсированы через тариф на доставку газа", - сообщает РГК.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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