Верховная Рада разрешила направить средства из ковидного фонда на помощь бизнесу

Только на уплату коменсаций ФЛПам в размере 8000 грн потребуется около двух миллиардов гривен.

Народные депутаты проголосовали за проект закона, позволяющий направить средства из Фонда борьбы с коронавирусом на поддержку предпринимателей, чей бизнес не может работать или несет убытки в условиях локдауна.

За документ "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"(№4431) проголосовали 304 нардепа.

Деньги будут использованы на:

единовременную материальную помощь застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер (прогнозируемо на это уйдет около 10 млрд гривен)

единовременную материальную помощь субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников (на это потребуется около 2 млрд грн)

единовременную компенсацию субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц

Напомним, глава государства пообещал налоговые каникулы, списание долгов и выплату 8000 грн компенсации.

Также будут выплачивать единовременную материальную помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест.

Кроме того, будут компенсировать выплаты на уплату ЕСВ, а также погасят налоговые долги почти 4 млн граждан, если сумма долга до 3060 гривен.

Планируется также восстановить программы, которые работали во время весеннего локдауна: материальная помощь ФЛПам с детьми до 10 лет, кредитные каникулы, компенсации по безработице. Советник президента сообщил, что все расходы на помощь бизнесу будут профинансированы из коронавирусного фонда.

Сегодня Рада приняла закон, предусматривающий уплату 8000 гривен компенсации бизнесу, который несет убытки при локдауне. Также принят закон о списании некоторых налоговых долгов.