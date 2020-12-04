СБУ заблокировала присвоение средств инвесторов под видом участия в биржевых торгах

За время существования схемы, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные криптокошельки более 3 миллионов долларов США.

СБУ заблокировала присвоение средств инвесторов под видом участия в биржевых торгах
Фото: пресслужба СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность группировки, участники которой присваивали средства инвесторов, имитируя участие в электронных торгах на международных фондовых биржах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес двое киевлян. Они нелегально приобрели клиентские базы телефонов финансовых и кредитных учреждений. Дельцы арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили колл-центры, в которых работало более 500 операторов. Они звонили клиентам от имени трейдинговой компании и советовали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах. Сначала "брокеры" предлагали вложить небольшие суммы, чтобы вкладчик якобы мог убедиться в надежности предложения", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что злоумышленники использовали специально разработанное программное обеспечение для демонстрации вкладчикам электронных торгов будто бы в режиме онлайн. Они также создавали для клиентов персональные кабинеты, где сообщали о "росте" в цене приобретенных акций, и предлагали увеличить взносы.

Дельцы выманивали у пострадавших до 5 тысяч долларов США. После решения клиента снять свои деньги, злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании. За время существования схемы, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные криптокошельки более 3 миллионов долларов США.

Правоохранители во время обысков изъяли компьютерную технику, мобильные устройства и программное обеспечение, которое использовалось для присвоения средств инвесторов.

Напомним, в октябре СБУ разоблачила группировку, присваивавшую средства под видом биржевых торгов. Злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить средства нескольких тысяч граждан на сумму от $1 до $5 тысяч с каждого.

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