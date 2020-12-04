Tata Steel Mining арендует завод Nava Bharat для выпуска феррохрома

Tata Steel Mining арендует завод Nava Bharat для выпуска феррохрома

Индийский производитель ферросплавов Nava Bharat Ventures заключил соглашение о конверсии с Tata Steel Mining, 100% дочерней компанией Tata Steel, с которой существовала аналогичная договоренность, о конверсии высокоуглеродистого феррохрома. Срок действия конверсионного соглашения с TSML - с 1 декабря 2020 года по 31 марта 2025 года. В соглашении подчеркнуто, что все плавильные мощности завода в штате Одиша предназначены для TSML для производства до 70 тыс. тонн высокоуглеродистого феррохрома в год. 

Компания по производству феррохрома Nava Bharat находится в Харагпрасаде, штат Одиша, и имеет 2 плавильных завода мощностью 22,5 МВА с номинальной мощностью 75 тыс. тонн в год. Nava Bharat также владеет заводом по производству марганцевых сплавов в Палонче, штат Телангана, с проектной мощностью 125 тыс. тонн в год.

МинПром по материалам steelguru

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