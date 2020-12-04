В Украине введут абонплату почти на все услуги ЖКХ

У поставщиков коммунальных услуг иногда не хватает денег на то, чтобы напечатать квитанции для потребителей, по этой причине народные избранники намерены на законодательном уровне ввести абонплату на все услуги ЖКХ, пока кроме электроэнергии. Соответствующий законопроект уже утвержден во втором чтении.

В Украине введут абонплату почти на все услуги ЖКХ и повысят тариф на тепло

По данным экспертов, как только законопроект №2458 о введении абонплаты на коммунальные услуги вступит в силу, платежки украинцев «потяжелеют» в среднем на 112 гривен в месяц. Отметим, что вопрос с введением абонплаты уже решен, пока его вступление в силу отсрочили в связи с тяжелым экономическим положением в стране из-за карантина.

Как рассказала член НКРЭКУ Ольга Бабий, начиная с 2018-го года в тарифах ЖКХ не заложены суммы на ремонт сетей и на обслуживание потребителей. В связи с этим, компании-поставщики не имеют возможностей предоставлять своим клиентам качественные услуги, а иногда денег не хватает даже на бумагу и печать квитанций.

В Украине введут абонплату почти на все услуги ЖКХ и повысят тариф на тепло

Что касается пересчета тарифов на тепло, этот вопрос тоже прописан в законопроекте №2458. Согласно положений, изложенных в документе, стоимость услуг по теплообеспечению потребителей должна пересчитываться в соответствии с рыночной цены на газ.

Если учитывать, что традиционно газ дешевеет в теплое время года, а дорожает как раз в отопительный сезон, поскольку увеличивается спрос на голубое топливо, то получается, что в зимнее время года тарифы на тепло, бытовой газ и горячую воду взлетят, а к лету будут снижены.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2021-м году всем украинцам пересчитают абонплату на газ. С чем это связано, и как любой потребитель может высчитать собственный тариф за транспортировку голубого топлива.


Шевченко Лилия, Тудей

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