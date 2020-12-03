ДМК реконструировал систему газоочистки вращающейся печи за 84 млн грн

ДМК реконструировал систему газоочистки вращающейся печи за 84 млн грн

Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД"), направил 84 млн грн в реконструкцию системы газоочистки вращающейся печи №1 в отделении производства извести конвертерного цеха.

"Инвестиции в модернизацию вращающейся печи №1 составляют 84 млн грн, общие затраты на капитальный ремонт превышают 100 млн грн. Ввести в эксплуатацию вращающуюся печь №1 планируется в январе 2021 года", - сообщается в информации ДМК в четверг.

Уточняется, что реконструкция аспирационной системы печи проводится с целью снижения выбросов известковой пыли в окружающую среду. Параллельно проводится капитальный ремонт агрегата.

"Цель реализации проекта по модернизации печи - снижение концентрации вредных веществ в выбросах до 50 мг/куб. м и, как следствие, уменьшение экологической нагрузки на воздушный бассейн. В ходе модернизации старые коронирующие и осадочные электроды фильтра будут заменены на рукавный фильтр, также будет установлен дымосос большей мощности", - поясняет руководитель инвестиционных проектов и программ УКС Сергей Николаев, которого цитирует корпоративное издание.

По его словам, это решение позволит снизить содержание пыли в газах на выходе из газоочистной установки печи независимо от вида топлива, которое используется для производства извести (газ или пылеугольного топлива), поскольку рукавный фильтр, в отличие от электрофильтра, позволяет очищать газы от несгоревшего зольного остатка при обжиге извести. Генеральный подрядчик данных работ - ООО "Метком Инвест".

Кроме масштабной реконструкции, в ходе капремонта также проводятся работы по замене значительных объемов оборудования агрегата. Как сообщил заместитель начальника конвертерного цеха по инжинирингу Михаил Аносов, в соответствии с установленным графиком проводятся работы, в частности, по замене футеровки печи, а также нержавеющих металлоконструкций загрузочного окна печи и колосников шахты охладителя. Данные работы выполняют фирмы-подрядчики ООО "Индустриальные технологии Украины", "Аттик" и "Стройкомплект".

Также сообщается, что вращающаяся печь №1 была введена в эксплуатацию в 1982 году. Предназначена для обработки сыпучих материалов с целью дальнейшего получения извести для металлургического производства комбината. Производительность вращающейся печи составляет 16 тонн/час. ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления. Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса.

В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК и меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-Huta Czestochowa (Польша) находится в процессе банкротства и "ИСД" утратил контроль над предприятием.


МинПром по материалам fixygen

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