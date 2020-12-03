Фиала выкупил львовский индустриальный парк "Рясне-2" у голландцев

Dragon Capital наращивает инвестиции в промышленную недвижимость.

Фиала выкупил львовский индустриальный парк "Рясне-2" у голландцев
Фото: Макс Требухов

Инвестиционная компания Dragon Capital выкупила проект львовского индустриального парка "Рясне-2" у голландской фирмы CTP.

Об этом Dragon Capital сообщила на своем сайте.

Компания "СиТиПарк Львов", дочка голландской CTP, выиграла инвестиционный конкурс на строительство "Рясне-2" еще в 2015 году, но до сих пор его завершила.

В 2016 году Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту продажи земли под этот индустриальный парк. Прокуратура подозревала, что чиновники мэрии нанесли серьезный ущерб городскому бюджету, продав земельный участок на ул. Шевченко по заниженной стоимости. В связи с этим в мэрии несколько раз проводили обыски и вызывали на допрос мэра Андрея Садового.

В декабре 2018-го Садовый заявил, что все претензии прокуратуры были сняты.

Под индустриальный парк "Рясне-2" выделено 23,5 га земли на выезде из Львова. Текущая концепция предусматривает развитие шести складских и производственных помещений суммарной площадью 140 тыс. кв. м.

Это второй индустриальный парк в портфеле активов недвижимости Dragon Capital. Первый, индустриальный парк Е40, расположен на участке площадью 49 га на Житомирской трассе, в 20 км от Киева.

Компания объясняет эти инвестиции верой в перспективность сектора промышленной и логистической недвижимости.

Управление портфелем коммерческой недвижимости осуществляет управляющая компания - Dragon Capital Property Management, состоящая из команды топ-профессионалов рынка коммерческой недвижимости Украины. Сегодня под управлением Dragon Capital PM находится 30 объектов коммерческой недвижимости, включая 13 объектов офисной, 6 объектов торговой недвижимости и 11 логистических комплексов.

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