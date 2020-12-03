Канадская Valbruna ASW Inc. построит полностью автоматизированную линию разливки металла

Канадская компания Valbruna ASW Inc. ведущий региональный производитель специальной стали, построит полностью автоматизированную линию разливки металла на своем предприятии в Велланде.



Поставщиком оборудования электродуговой печи (ЭДП) выступит компания Tenova, которая также предоставит сопутствующее вспомогательное оборудование, систему погрузочно-разгрузочных работ, включая батареи бункеров, бункеры и конвейерные ленты, для загрузки ковша, а также всю систему автоматизации.



Полное управление этим заводом будет полностью автоматизировано и интегрировано в новую систему управления технологическим процессом.



Таким образом, новая ЭДП будет гарантировать увеличение почасовой производительности плавильного цеха, а также эффективность и надежность производства высококачественной стали и нержавеющей стали.



Новая система автоматизации дает ряд преимуществ, которые значительно повышают уровень эффективности установки. В частности, это гарантирует правильное и эффективное выполнение рабочего цикла в отношении производства различных марок стали. Она также оптимизирует рабочие параметры и хранение производственных данных. Кроме того, значительно повышается безопасность операторов на заводе, а система соответствует самым строгим стандартам безопасности.



Новая электродуговая печь будет оснащена современной системой электронного регулирования Tenova TDRH 4.0 (цифровое электронное регулирование Tenova). TDRH 4.0 может значительно снизить потребление электроэнергии и обеспечить отличную стабильность дуги. Эта обновленная версия имеет дополнительные функции, в основном предназначенные для самодиагностики, выявления и устранения неисправностей, а также автоматической калибровки (самообучения) и настройки параметров регулирования.



"Завод станет технологическим эталоном в Северной Америке по производству нержавеющей стали", - заявил Марко Лонгобардо, менеджер по цифровым продуктам в Tenova.



