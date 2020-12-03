Канадская Valbruna ASW Inc. построит полностью автоматизированную линию разливки металла

Канадская Valbruna ASW Inc. построит полностью автоматизированную линию разливки металла

Канадская компания Valbruna ASW Inc. ведущий региональный производитель специальной стали, построит полностью автоматизированную линию разливки металла на своем предприятии в Велланде.

Поставщиком оборудования электродуговой печи (ЭДП) выступит компания Tenova, которая также предоставит сопутствующее вспомогательное оборудование, систему погрузочно-разгрузочных работ, включая батареи бункеров, бункеры и конвейерные ленты, для загрузки ковша, а также всю систему автоматизации.

Полное управление этим заводом будет полностью автоматизировано и интегрировано в новую систему управления технологическим процессом.

Таким образом, новая ЭДП будет гарантировать увеличение почасовой производительности плавильного цеха, а также эффективность и надежность производства высококачественной стали и нержавеющей стали.

Новая система автоматизации дает ряд преимуществ, которые значительно повышают уровень эффективности установки. В частности, это гарантирует правильное и эффективное выполнение рабочего цикла в отношении производства различных марок стали. Она также оптимизирует рабочие параметры и хранение производственных данных. Кроме того, значительно повышается безопасность операторов на заводе, а система соответствует самым строгим стандартам безопасности.

Новая электродуговая печь будет оснащена современной системой электронного регулирования Tenova TDRH 4.0 (цифровое электронное регулирование Tenova). TDRH 4.0 может значительно снизить потребление электроэнергии и обеспечить отличную стабильность дуги. Эта обновленная версия имеет дополнительные функции, в основном предназначенные для самодиагностики, выявления и устранения неисправностей, а также автоматической калибровки (самообучения) и настройки параметров регулирования.

"Завод станет технологическим эталоном в Северной Америке по производству нержавеющей стали", - заявил Марко Лонгобардо, менеджер по цифровым продуктам в Tenova.

МинПром по материалам Металлургпром

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