Allegheny Technologies откажется от продуктов из нержавеющей стали

Allegheny Technologies откажется от продуктов из нержавеющей стали

Allegheny Technologies Incorporated объявила, что к середине 2021 года прекращает производство стандартных изделий из нержавеющей стали, оптимизирует производственные площади и инвестирует в расширенные возможности для ускорения реализации своей стратегии высокой стоимости, прежде всего в аэрокосмической и оборонной отраслях.

По мере ускорения трансформации ATI планирует прекратить производственную деятельность на пяти предприятиях к концу 2021 года. Президент и главный исполнительный директор ATI Роберт С. Уэтерби сказал: "Мы предпринимаем решительные действия, чтобы стать более прибыльной компанией за счет дальнейшего заострения внимания на самых ценных возможностей для нашего бизнеса. Отказавшись от линейки продуктов с низкой рентабельностью и оптимизируя свое присутствие, мы перераспределяем ресурсы в портфель, ориентированный на аэрокосмическую и оборонную промышленность, увеличивая маржу и увеличивая прибыль, чтобы создать значительную ценность для наших акционеров".

В 2019 году выручка от продажи листового проката из нержавеющей стали составила 445 млн долл. США с маржой менее 1%. В результате этих действий ATI рассчитывает достичь рентабельности EBITDA в размере 15% или более в сегменте передовых сплавов и решений с восстановлением конечного рынка коммерческой авиакосмической промышленности. Ожидается, что единовременные расходы, связанные с реализацией этих мероприятий, составят 25-30 млн долл. США, и они будут отнесены на расходы в 4-м квартале 2020 года.

Компания продолжила преобразование бизнеса в сфере передовых сплавов и решений, ориентированного на поддержку стратегии больших объемов, в бизнес, в котором особое внимание уделяется его расширенным возможностям и специализированным продуктам, чтобы лучше поддерживать стратегию высокой стоимости.

МинПром по материалам steelguru

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