Экс-владелец Укрбуда возместил государству 50 миллионов

Подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Нацгвардии бывший владелец Укрбуда Максим Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Фото: delo.ua

Общая сумма убытков

Общая суммы убытков составляет 81,64 млн грн.

Ведомство отмечает, что в этом же производстве наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью более 300 млн и в доход государства взыскано залог 30 млн за нарушение возложенных на подозреваемого обязанностей.

Предыстория

Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД , позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.

В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева , возле станции метро «Красный хутор».

Однако 4 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 миллиона гривен.

22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррсуда арестовала Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы с 5,5 до 80 миллионов гривен.

25 октября 2019 года за Микитася внесли залог. 25 декабря 2019 года Микитасю продлили меру пресечения до 14 февраля 2020 года.

Проблемы с Укрбудом

КорпорацияУкрбуд остановила строительство 26 объектов, инвесторами которых являются около 13 тысяч семей. 5 декабря под зданием Офиса Президента прошли акции вкладчиков строительства, они требуют повлиять на ситуацию.