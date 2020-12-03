Экс-владелец Укрбуда возместил государству 50 миллионов
Подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Нацгвардии бывший владелец Укрбуда Максим Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
Общая сумма убытков
Общая суммы убытков составляет 81,64 млн грн.
Ведомство отмечает, что в этом же производстве наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью более 300 млн и в доход государства взыскано залог 30 млн за нарушение возложенных на подозреваемого обязанностей.
Предыстория
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Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.
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В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс.
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В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
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В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро «Красный хутор».
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Однако 4 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 миллиона гривен.
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22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррсуда арестовала Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы с 5,5 до 80 миллионов гривен.
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25 октября 2019 года за Микитася внесли залог. 25 декабря 2019 года Микитасю продлили меру пресечения до 14 февраля 2020 года.
Проблемы с Укрбудом
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КорпорацияУкрбуд остановила строительство 26 объектов, инвесторами которых являются около 13 тысяч семей. 5 декабря под зданием Офиса Президента прошли акции вкладчиков строительства, они требуют повлиять на ситуацию.
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Бывший президент и бенефициар Укрбуда Максим Микитась заявляет, что гендиректор корпорации Олег Майборода вместе с ресторатором Дмитрием Федотенковым лишили его контроля над компанией и вывели из нее активы с доходностью более 4 млрд грн.