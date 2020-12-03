Дефицит Пенсионного фонда превысил 18 миллиардов

Доходы Пенсионного фонда Украины за январь-ноябрь 2020 года составили 416,9 млрд гривен, расходы — 435,3 млрд гривен. Дефицит средств фонд достиг 18,4 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дефицит Пенсионного фонда превысил 18 миллиардов
Фото: atn.ua

В общих доходах ПФУ средства государственного бюджета составили 165,9 млрд гривен.

Еще 251 млрд – это собственные средства. В частности, они были получены из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса.

Какие изменения наблюдались в течение года

Крупнейшие с начала года доходы ПФУ были в апреле, расходы — тоже в апреле, а дефицит — в мае.

Наименьшие с начала года доходы ПФУ учитывались в январе, расходы и дефицит — в феврале.

Март — единственный месяц с начала года, когда ПФ был бездефицитным.

Есть ли рост доходов и расходов по сравнению с 2019 годом

Доходы Пенсионного фонда за январь — сентябрь 2020 года на 18,9 млрд грн (или на 5,9%) превысили соответствующий показатель за 9 месяцев прошлого года (338,2 млрд грн против 319,3 млрд грн).

Однако в текущем году выросли и расходы ПФУ, и его дефицит.

План по поступлению средств от уплаты единого социального взноса за январь — сентябрь 2020 года недовыполнен на 8,5% (или 16,9 млрд грн). План составлял 198,4 млрд грн, а фактические поступления — 181,5 млрд грн.

Что ожидать дальше

Дефицит бюджета Пенсионного фонда покрывается за счет средств госбюджета. ПФУ получает ссуды от Госказначейства и имеет задолженность перед единственным казначейским счетом.

В сентябре на заседании комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики представители Госказначейства уже предупреждали о возможном возникновении проблем со своевременной выплатой пенсий.

Напомним

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале октября признал, что в связи с демографическими тенденциями и старением нации Украина может столкнуться с ситуацией, когда через 15 лет государство не сможет платить пенсии.
  • В сентябре стало известно, что в 2021 году пенсии в Украине повысят в пять этапов.
  • Также в сентябре Кабмин принял постановление, предусматривающее введение с 1 июля 2021 года доплат к пенсии (по 400 грн в месяц) для лиц в возрасте от 75 до 80 лет.
  • Общее количество занятого населения в Украине по состоянию на конец первого полугодия 2020 года равнялась 15,4 млн человек, а количество пенсионеров в стране — 11,2 млн человек.

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