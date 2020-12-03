АМКУ обязал туроператоров указывать цену на путешествия в гривне

Временная админколегия АМКУ рекомендовала туристическим операторам указывать стоимость туров на своих сайтах в гривне без «собственного курса валют». Об этом написал руководитель Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий в фейсбуке.

АМКУ обязал туроператоров указывать цену на путешествия в гривне
Фото: mind.ua

«У туристических операторов есть 10 дней на то, чтобы изменить и привести к требованиям конкурентного законодательства рекламу цен своих туров на сайтах и информировать потребителей способом, который не будет вводить в заблуждение», – написал Хмельницкий.

Причина

Во время расследования АМКУ выявил, что реклама туров «в долларах» на самом деле вводит клиентов в заблуждение из-за непрозрачных правил определения туроператорами «собственного курса валют». Поэтому комитет 2 декабря предоставил обязательные к рассмотрению рекомендации: реклама туров должна содержать точные и честные цены в гривне, без использования «собственного курса валют».

Хмельницкий отметил, что в случае невыполнения рекомендаций операторы вынуждены будут заплатить штраф.

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