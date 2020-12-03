В Японии котлету по-киевски будут продавать в сети круглосуточных маркетов

"Адаптированное для удобной еды" блюдо будут продавать с 4 декабря.

В Японии котлету по-киевски будут продавать в сети круглосуточных маркетов
Фото: twitter.com/KorsunskySergiy

Японская сеть круглосуточных магазинов Mini Stop с 4 декабря будет продавать украинскую котлету по-киевски.

"С 4 декабря AT Mini Stop будет продавать традиционное украинское блюдо, котлету по-киевски, адаптированное для удобной еды, в наших магазинах Mini Stop в Японии", - говорится в сообщении сети.

Укринформ пишет, что при покупке украинской вкусности японцы смогут прочитать на упаковке следующее: "Это блюдо восточноевропейской страны Украина (столица - Киев). Эта котлета - обжаренное куриное филе, в которое завернуто сливочное масло".

Фото: ministop.co.jp

Фото: ministop.co.jp

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский выразил благодарность компании за эту новость.

"Спасибо Mini Stop за то, что вы создали возможность для японцев попробовать украинскую вкусность. Благодаря вам всем украинская культура распространяется в Японии. Спасибо!", - написал посол в твиттере.

Всего в японской сети Mini Stop в октябре насчитывалось 1 975 магазинов.

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