Tenaris инвестирует 81 млн канадских долл. в производство труб для энергетики

Tenaris инвестирует 81 млн канадских долл. в производство труб для энергетики

Tenaris объявила об инвестициях в размере 81 млн канадских долларов в производство труб в Солт-Сен-Мари (Онтарио, Канада), чтобы лучше обслуживать отечественную энергетическую промышленность.

Благодаря инвестициям в линию электросварки сопротивлением в Солт-Сен-Мари Tenaris сможет предложить канадским нефтегазовым клиентам более длинные сварные трубы для повышения эффективности их производства. Клиенты Tenaris также могут рассчитывать на новые марки стали и соединения премиум-класса, так как линия ERW стратегически расположена на месте наряду с существующими в компании производством бесшовных труб, термообработкой, испытаниями и нарезанием резьбы. Сосредоточив производство труб в Канаде на заводе в Солт-Сен-Мари, Tenaris оптимизирует эффективность производства, использования и затрат, интегрирует новое и модернизированное оборудование, внедряя цифровизацию, и оптимизирует свою цепочку поставок за счет более короткой логистики.

Свой вклад внесло и правительство Онтарио, включая выделение 5 млн канадских долларов для данного проекта и  4 млн канадских долларов в 2019 году для расширения производственных возможностей и производственных показателей завода Algoma Tubes. Таким образом  Корпорация Фонда наследия Северного Онтарио вносит 9 млн канадских долларов в необходимую модернизацию.

Преобразованный центр производства труб Tenaris будет по-прежнему поддерживаться резьбонарезным заводом компании в Ниску в Альберте, сервисными центрами Grande Prairie, Sherwood Park и Red Deer в Альберте, Бьенфе в Саскачеване и штаб-квартирой компании в Канаде, которая останется в Калгари, провинция Альберта.

МинПром по материалам steelguru

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