На Херсонщине СБУ разоблачила схему уклонения от уплаты налогов на 8 миллионов гривен

Для реализации схемы злоумышленник создал группы фиктивных ФЛП, через которые он поставлял продовольственную продукцию на производственные мощности в различных регионах.

На Херсонщине СБУ разоблачила схему уклонения от уплаты налогов на 8 миллионов гривен
Фото: пресслужба СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Херсонской области факты организации схемы систематического уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По предварительным данным следствия, представитель местной коммерческой структуры наладил механизм минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. Для реализации сделки делец создал группы фиктивных ФЛП, через которые он поставлял продовольственную продукцию на производственные мощности в различных регионах. После этого готовые товары поступали в сети оптовой и розничной торговли", - говорится в сообщении.

По оценке СБУ, только за первое полугодие текущего года из-за противоправной деятельности фигурантов государство недополучило 8 млн гривен налоговых поступлений в бюджет.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, печати и штампы предприятий, финансово-хозяйственную документацию с доказательствами незаконных действий, а также черную бухгалтерию и более 4,5 млн наличных средств, полученных от противоправной деятельности.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

Напомним, в ноябре СБУ разоблачила схему присвоения бюджетных средств во время ремонта больниц и школ на Луганщине. За время функционирования схемы злоумышленники осуществили ремонтные работы на 17 социальных объектах на общую сумму более 50 млн гривен.

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