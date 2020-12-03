На Херсонщине СБУ разоблачила схему уклонения от уплаты налогов на 8 миллионов гривен

Для реализации схемы злоумышленник создал группы фиктивных ФЛП, через которые он поставлял продовольственную продукцию на производственные мощности в различных регионах.

Служба безопасности Украины разоблачила в Херсонской области факты организации схемы систематического уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"По предварительным данным следствия, представитель местной коммерческой структуры наладил механизм минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. Для реализации сделки делец создал группы фиктивных ФЛП, через которые он поставлял продовольственную продукцию на производственные мощности в различных регионах. После этого готовые товары поступали в сети оптовой и розничной торговли", - говорится в сообщении.

По оценке СБУ , только за первое полугодие текущего года из-за противоправной деятельности фигурантов государство недополучило 8 млн гривен налоговых поступлений в бюджет.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, печати и штампы предприятий, финансово-хозяйственную документацию с доказательствами незаконных действий, а также черную бухгалтерию и более 4,5 млн наличных средств, полученных от противоправной деятельности.

Сейчас продолжается досудебное следствие.