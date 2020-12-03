Мировая торговля столкнулась с нехваткой контейнеров

На рынке морских контейнерных перевозок в сообщении с Китаем начался резкий рост ставок — по разным направлениям в два-пять, а то и в десять раз. Ряд операторов остановили прием заявок на отправки. На предновогодний скачок спроса и пандемию накладывается новый фактор — острый дефицит контейнеров. Об этом пишет газета " Коммерсант ".



На начало декабря стоимость морского фрахта на ряде направлений выросла в пять раз по сравнению с серединой октября, говорит глава отдела интермодальных перевозок "Даксера" Михаил Русаков. В среднем цена на морскую перевозку одного 40-футового контейнера из Китая выросла в 2–2,5 раза, добавляет он.



Ставки на направлении из Китая в Европу начали расти с июня 2020 года, поясняет начальник отдела стратегического маркетинга FESCO Максим Шишков, первый существенный подъем был в сентябре, второй — в ноябре, сейчас уже третий скачок. Цена доставки 40-футового контейнера из Китая в Европу сейчас вдвое выше, чем год назад, добавляет он.



Многие факторы роста понятны: и пандемия с отложенным спросом, и преддверие праздников, отмечает издание. Однако появился и новый: дефицит порожних контейнеров в Китае, который, отмечает Дмитрий Суховерша из FM Logistic, стал следствием торгового дисбаланса между производителями в АТР и Южной Азии и потребителями в Северной Америке и ЕС .



"Китай прекратил покупать у США товары,— говорит гендиректор таможенного брокера КВТ Юлия Шленская,— а США продолжают покупать в КНР. Контейнеры уходят в Америку и не возвращаются назад".



По словам Максима Шишкова, в денежном выражении экспорт из Китая втрое превышает импорт из США . За девять месяцев 2020 года объем контейнерных перевозок из Северной Америки в Азию сократился на 14%, а в обратном направлении — вырос на 12%, говорит учредитель VIG Trans Игорь Ребельский. "Пандемия спровоцировала нарушение баланса контейнеров. В начале пандемии во всех странах были введены ограничения, и часть торговых отношений замерла. Сейчас ситуация изменилась кардинально, поток товаров из Китая хлынул на экспорт. Много контейнеров находятся в пути или в регионах, которые до сих пор не вернули их в Азию. Морские линии тратятся на передислокацию порожних контейнеров",— добавляет он.

