Метинвест по итогам трех кварталов сократил выручку на 10%

Метинвест по итогам трех кварталов сократил выручку на 10%

В январе-сентябре выручка группы Метинвест снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,628 млрд долл. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.

"Это, главным образом, обусловлено снижением цен на металлопродукцию, коксующиеся угли и кокс, отображающим динамику глобальных бенчмарков, а также снижением премии за окомкование во всем мире. Карантинные меры, введенные в 1-й половине 2020 года для борьбы с пандемиейCOVID-19, оказали негативное влияние на деловую активность и спрос на сталь на некоторых стратегических для группы рынках", - говорится в финотчетности.

В то же время отмечается, что ослабление ограничений в 3-м квартале 2020 года способствовало улучшению экономической ситуации и восстановлению цен на сталь. Кроме того, в течение отчетного периода положительное влияние на результат Группы оказали цены на железорудную продукцию, высокий уровень которых поддерживался перебоями с поставками на мировом рынке и сильным спросом в Китае.

За 9 месяцев 2020 года выручка металлургического сегмента сократилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,982 млрд долл, в основном, из-за снижения продаж плоского проката, кокса, квадратной заготовки, длинного проката, трубной продукции млн, слябов. Это было частично компенсировано увеличением продаж чушкового чугуна.

За 9 месяцев 2020 года выручка Горнодобывающего сегмента увеличилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 1,646 млрд долл.

Также в финотчетности сообщается, что EBITDA группы в январе-сентябре указанный период вырос на 16% и составил 1,379 млрд долл. Капитальные инвестиции сократились на 40% и составили 460 млн долл. Общая задолженность за 9 мес. сократилась на 3%, до 2,927 млрд долл.



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