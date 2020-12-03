Китай вернул статус нетто-экспортера стали

В октябре 2020 года Китай вернул статус нетто-экспортёра стали, изменив тенденцию июня-сентября, и 2 декабря участники рынка заявили, что в 2021 году экспорт китайской металлопродукции составит 60 млн. тонн.



По оценкам S P Global Platts, экспорт стали из Китая в 2020 году составит около 55 млн. тонн, что на 14% меньше, чем в 2019 году (64,29 млн. тонн).



По информации агентства, за октябрь Китай импортировал 1,61 млн. тонн стальных полуфабрикатов, что более чем в 8 раз превышает результат аналогичного месяца 2019 года, но на 42% меньше к сентябрю текущего года. В целом, стальной импорт в КНР составил 3,54 млн. тонн, а октябрьский экспорт - 4,04 млн. тонн.

