Суд отклонил требования Ощадбанка к АвтоКрАЗу на 1,5 млрд грн

Суд отклонил требования Ощадбанка к АвтоКрАЗу на 1,5 млрд грн

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Ощадбанка на решение судов предыдущих инстанций, которыми в рамках дела о банкротстве ЧАО "АвтоКрАЗ" только частично были признаны кредиторские требования госбанка к должнику.

Так, объем заявленных Ощадбанком требований к ЧАО "АвтоКрАЗ" составил около 2,7 млрд грн, из которых суды первой и апелляционной инстанции отклонили требования на 1,54 млрд грн, одновременно признав требования на 933,5 млн грн (в т. ч. 874,7 млн грн - требования четвертой очереди) и 254,7 млн грн (как обеспеченные залогом должника), сообщает Finbalance.

Вместе с тем, 29.10.2020 Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу ликвидатора банка "Финансы и кредит" и отменил решения судов первой и апелляционной инстанции, которыми было отклонено ряд требований Фонда гарантирования, в т.ч. на 1,7 млрд грн (как обеспеченных залогом должника), на 1,18 млрд грн (с отнесением к четвертой очереди удовлетворения), а также на сумму процентов, начисленных за период после окончания срока кредитования

Верховный Суд отправил материалы дела в отмененной части (относительно требований Фонда гарантирования) на новое рассмотрение в Хозсуд Киева.

Ранее суды первой и апелляционной инстанции отклонили требования ликвидатора банка "Финансы и кредит" в целом на 3,75 млрд грн, признав требования на 757,4 млн грн (шестая очередь) и 618,5 млн грн (как обеспеченные залогом должника).

Напомним, что группа "АвтоКрАЗ" подконтрольна Константину Жеваго (ему же принадлежал и обанкротившийся банк "Финансы и кредит").

Как сообщалось, Хозсуд Полтавской области 27 января открыл производство по делу о банкротстве ООО "Торговый Дом "АвтоКрАЗ".

Напомним, 4 декабря 2019 года Верховный Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ликвидатора "Дельта Банка" и оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанций о признании банкротом ЧАО "АвтоКрАЗ" К.Жеваго.

Хозсуд Киева в сентябре 2018 года по иску Ощадбанка открыл производство по делу о банкротстве АО "АвтоКрАЗ", признав денежные требования банка в размере 555,69 млн грн, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника.

АО "АвтоКрАЗ" – единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, по данным финотчета компании на его сайте, она завершила 2018 год с чистым убытком в размере 4,7 млрд грн, против 90 млн грн годом ранее чистый доход сократился на 7%, до 976,3 млн грн.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
Строить Запорожский мост будет легендарный плавучий кран "Захарий"Строить Запорожский мост будет легендарный плавучий кран "Захарий"
Миллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривенМиллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривен
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - ЕврокомиссияВ Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - Еврокомиссия
Блок рекламы


Похожие новости
На борьбу с COVID-19 в бюджете предусмотрели 16 млрд грн, - ШмыгальНа борьбу с COVID-19 в бюджете предусмотрели 16 млрд грн, - Шмыгаль
Объемы займов по "Доступным кредитам" выросли до 14 млрд гривенОбъемы займов по "Доступным кредитам" выросли до 14 млрд гривен
В Кабмине предлагают реструктурировать 35 млрд грн долга ТКЭ перед НафтогазомВ Кабмине предлагают реструктурировать 35 млрд грн долга ТКЭ перед Нафтогазом
РоSSийский "Газпром" получил 218 млрд руб. убытков против 1 трлн прибыли в прошлом годуРоSSийский "Газпром" получил 218 млрд руб. убытков против 1 трлн прибыли в прошлом году
Нацбанку не придется платить в бюджет 45 миллиардов. Кабмин отклонил предложениеНацбанку не придется платить в бюджет 45 миллиардов. Кабмин отклонил предложение
Миллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривенМиллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривен
Китайская Jiangsu Shagang направит свыше 2 млрд долл. на модернизацию стальных заводовКитайская Jiangsu Shagang направит свыше 2 млрд долл. на модернизацию стальных заводов
Австралия заработала на экспорте руды рекордные 10,9 млрд долл.Австралия заработала на экспорте руды рекордные 10,9 млрд долл.
В бюджете не хватает $ 3 млрд до конца года, - министр финансовВ бюджете не хватает $ 3 млрд до конца года, - министр финансов
Дефицит госбюджета в октябре 2020 года составил почти 30,5 млрд грн, - ГосказначействоДефицит госбюджета в октябре 2020 года составил почти 30,5 млрд грн, - Госказначейство
Последние новости
Подгружаем последние новости