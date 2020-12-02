Спиртзавод возле Тернополя продали за 80 млн грн

Это уже одиннадцатый успешный аукцион по приватизации активов "Укрспирт".

В среду, 2 декабря, состоялся приватизационный аукцион Залозецкого спиртзавода на Тернопольщине.

Фото: ФДМ

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

За право собственности на предприятие в ходе торгов соревновались шесть участников, в результате чего стартовая цена выросла в 2,5 раза - с 32 млн грн до 80 млн грн.

"Это уже одиннадцатый успешный аукцион по приватизации спиртовых активов, которые проходят в рамках демонополизации рынка спирта", - отмечается в сообщении.

После подписания протокола о результатах аукциона победитель получит возможность заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Залозецкого МПД будет считаться завершенным.

Фото: ФДМ

"Новый владелец получит, в частности, главный корпус сепараторного пункта, спиртохранилище, производственный корпус, зерносклад, а также транспортные средства и оборудование", - отмечают в Фонде госимущества.

Как сообщается в системе Prozorro.Продажи, 80 млн грн предложили сразу два участника торгов - ООО "Глермонт трейд" и частное предприятие "Строительная компания "Родной дом".

О намерении заключить договор сообщил ООО "Глермонт Трейд".

Напомним, в сентябре ФГИ начал масштабную приватизацию государственных предприятий, входящих в ГП "Укрспирт" и Государственный концерн "Укрспирт". В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал свой законопроект, который предусматривает ликвидацию государственной монополии на производство спирта. С 1 июля 2020 года производить спирт может любая компания, которая получит необходимую лицензию.

В рамках демонополизации спиртовой отрасли в Украине приватизированы, кроме Бершадского, Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" (за 55 млн грн), Артемовский и Овечацкий (за свыше 50 млн гривень каждый), а также Лопатинский (за 50 млн грн).

13 ноября ФГИ сообщал о продаже восьмого спиртзавода - в поселке Козлив на Тернопольщине. 30 ноября ФГИ продал Лужанский спиртзавод за 21 млн гривень.

1 декабря состоялся приватизационный аукцион Хоростковского спиртзавода на Тернопольщине. Завод продали за 55 млн и одну гривню.

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