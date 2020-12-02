За 11 месяцев 2020-го госбюджет сведен с дефицитом в 117 миллиардов

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-ноябрь 2020 года составляли 455,5 млрд грн, или 75,6% от запланированных на этот период.

За 11 месяцев 2020-го госбюджет сведен с дефицитом в 117 миллиардов
Фото: Первый запорожский

За январь-ноябрь 2020 года госбюджет выполнен с дефицитом 117,2 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 130,7 млрд грн при росписи общего фонда этого периода в размере 236,9 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"За январь-ноябрь 2020 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 117,2 млрд грн, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 130,7 млрд грн при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 236,9 млрд гривен. Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-ноябрь 2020 года составляли 455,5 млрд грн, или 75,6% от запланированных на этот период", - говорится в сообщении.

Всего государственные внутренние заимствования за январь-ноябрь 2020 года составили 275,6 млрд грн (78,3% от плана). Из внешних источников за этот период привлечено 179,9 млрд грн (71,8% от плана).

В Минфине отметили, что платежи по погашению государственного долга за январь-ноябрь 2020 года составили 357,4 млрд грн (98,1% плана), платежи по обслуживанию - 117,3 млрд грн (94,6% плана).

Также по данным Госказначейства, в ноябре в общий фонд госбюджета поступило 85,5 млрд грн, роспись выполнена на 106,2%, или +5 млрд грн. За январь-ноябрь 2020 года при росписи 802,6 млрд грн в бюджет поступило 805,9 млрд грн, выполнение составляет 100,4%, или +3,3 млрд гривен.

Расходы по общему фонду за 11 месяцев года, по данным ГКСУ, составляли 940,6 млрд грн, или 90,3% от росписи отчетного периода.

Напомним, дефицит государственного бюджета в октябре 2020 года составлял 30,44 млрд грн, а за январь-октябрь этого года госбюджет сведен с дефицитом 112 млрд грн.

Государственный бюджет Украины за 2019 год выполнен с дефицитом 72,4 млрд гривен с утвержденным в законе о госбюджете на уровне 91,1 млрд гривен. Это составляет около 1,8% от ВВП.

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