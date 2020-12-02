На борьбу с COVID-19 в бюджете предусмотрели 16 млрд грн, - Шмыгаль

Для Национальной службы здоровья на борьбу с COVID-19 в госбюджете-2021 предусмотрено 16 млрд гривен.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

"То есть, больницы будут обеспечены всем необходимым. И кислородом, и лекарствами, и средствами индивидуальной защиты. Еще 2,6 млрд грн предусмотрено на вакцинацию от коронавируса", - пояснил он.

Шмыгаль добавил, что правительство также ведет переговоры с международными партнерами для получения дополнительного финансирования, чтобы купить большие объемы вакцины.

В Национальной службе здоровья Украины полагают, что выделенных на лечение ковидных пациентов средств недостаточно.

"В предложенном бюджете на 123 млрд на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено лишь 14,5 млрд грн. Учитывая динамику заболеваемости и рост нагруженности на систему, уже во втором квартале нам придется в десять раз уменьшить расходы на лечение пациентов с COVID-19. И отказаться от доплат врачам за работу с такими пациентами", - отметили в НСЗУ.

Всего на Программу медицинских гарантий 2021 намерены выделить 123 млрд грн. В НСЗУ уверяют, что это количество средств также не позволит выделить доплаты за достижение индикаторов качества для первичной и экстренной помощи.

"Это как раз об изменениях к лучшему, которые должен почувствовать пациент: семейные врачи лучше оказывают помощь, экстренка быстро везет пациента именно туда, где его могут спасти. Также НСЗУ придется уменьшить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам. А онкологические заболевания - среди лидеров в причинах смертности в Украине", - добавили в ведомстве.

В середине ноября сообщалось, что НСЗУ не хватает 5,6 млрд грн на оплату медучреждениям, которые лечат пациентов с COVID-19.