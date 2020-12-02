Евросоюз надеется, что Байден отменит пошлины на металл

Евросоюз надеется, что Байден отменит пошлины на металл

Европейский Союз и Соединенные Штаты должны разрешить свои торговые споры после того, как избранный президент США Джо Байден вступит в должность в январе в рамках "новой трансатлантической повестки дня", заявил в среду Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Хосеп Борелл.

США сохранили в свое время ввозные пошлины на европейские сталь и алюминий, отменив их для других своих союзников по НАТО. В ответ ЕС ввел пошлины на американские товары, среди которых мотоциклы и алкоголь.

Вашингтон пригрозил ввести новые пошлины в связи с планами ЕС облагать налогом компании, предоставляющие цифровые услуги.

Обе стороны также имеют разные взгляды на ценность Всемирной торговой организации (ВТО) и ее системы урегулирования споров, которые Вашингтон заблокировал, отказавшись назначить судей по своей квоте.

В своем новом предложении ЕС заявил, что первым шагом для обеих стран будет окончательное назначение нового генерального директора ВТО и "изучение того, как восстановить важную функцию разрешения споров путем реформирования Апелляционного органа".

При Дональде Трампе Соединенные Штаты отклонили предложения ЕС и других сторон по разрешению кризиса в Апелляционном органе ВТО, который фактически является верховным судом мировой торговли.

Президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в сентябре, что "крупные державы либо уходят из институтов, либо берут их в заложники в собственных интересах", в тонко завуалированной критике Соединенных Штатов.

МинПром по материалам Металлургпром

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