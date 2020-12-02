СБУ перехватила партию бриллиантов на 17 млн гривен

Служба безопасности Украины обнаружила в международном аэропорту «Борисполь» партию бриллиантов, которую планировали ввезти в нашу страну с сокрытием от таможенного контроля.

Об этом информирует пресс-центр СБУ .

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что драгоценности планируют ввезти две украинки, возвращавшиеся домой из одной из стран Ближнего Востока. Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 граммов в личных вещах женщин. Ориентировочная стоимость драгоценностей - почти 17 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас составляется протокол о нарушении таможенных правил, бриллианты изъяты правоохранителями.

Операция проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ во взаимодействии с пограничной и таможенной службами.