СБУ перехватила партию бриллиантов на 17 млн гривен

Контрабанду пытались ввезти в Украину через аэропорт "Борисполь".

Служба безопасности Украины обнаружила в международном аэропорту «Борисполь» партию бриллиантов, которую планировали ввезти в нашу страну с сокрытием от таможенного контроля.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что драгоценности планируют ввезти две украинки, возвращавшиеся домой из одной из стран Ближнего Востока. Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 граммов в личных вещах женщин. Ориентировочная стоимость драгоценностей - почти 17 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас составляется протокол о нарушении таможенных правил, бриллианты изъяты правоохранителями.

Операция проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ во взаимодействии с пограничной и таможенной службами.

Ранее сообщалось, что контрабандисты пытались ввезти из РФ в Украину товар на 9 млн грн, в том числе элитные часы, лекарства и тесты на ковид.

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