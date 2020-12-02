"Укринтерэнерго" еще год будет выполнять функции поставщика "последней надежды"

Правительство приняло распоряжение на заседании 2 декабря по процедуре без обсуждения.

Кабинет министров продлил срок выполнения "Укринтерэнерго" функций поставщика "последней надежды" на год - до 31 декабря 2021 года.

Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 2 декабря по процедуре без обсуждения, сообщает Бізнес Цензор.

Согласно проекту документа, вносятся изменения в распоряжение Кабмина №1023 от 12 декабря 2018 года, которым статус поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии возложен на госпредприятие внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" до 31 декабря 2021 года.

При этом из действующей редакции распоряжения исключены пункты, предусматривающие поставки электроэнергии "Укринтерэнерго" по свободным ценам, поскольку госпредприятию с 5 августа 2019 года присвоен статус "Дефолтный".

Также исключен пункт, которым Минрегиону поручалось принять меры для урегулирования задолженности КП "Вода Донбасса" за поставленную электроэнергию перед "Укринтерэнерго".

Ранее Кабинет министров снизил норматив отчисления в госбюджет чистой прибыли "Укринтерэнерго" с 80% до 30% на период выполнения госпредприятием функции поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии.

По данным Минэнерго, долг потребителей поставщика электроэнергии "последней надежды" по состоянию на 17 сентября составил 2,13 млрд грн, в том числе 1,95 млрд грн - это долг государственных и коммунальных предприятий. При этом из общей суммы долга 28% приходится на государственные угледобывающие предприятия, еще 15% - на КП "Вода Донбасса". Однако взыскивать долги с шахт и отключать "Воду Донбасса" от электроэнергии запрещено законодательством. В то же время, по данным Минфина, уже сейчас существует просроченная задолженность "Укринтерэнерго" по уплате части чистой прибыли в размере 363 млн грн.

Согласно закону "О рынке электроэнергии" цена на услуги поставщика "последней надежды" определяется по результатам конкурса, в ходе которого определяется такой поставщик. Однако, поскольку соответствующий конкурс не состоялся, 12 января 2019 года Кабмин без конкурса утвердил "Укринтерэнерго" в качестве ППН. Тариф на его услуги в декабре прошлого года устанавливала НКРЭКУ (на уровне 486,06 грн/МВт-ч).

Функцию ППН "Укринтереенерго" будет выполнять до 1 января 2021 года.