ММК имени Ильича начал производить оцинковку европейского качества

ММК имени Ильича начал производить оцинковку европейского качества

В цехе холодного проката Мариупольского металлургического комбината имени Ильича (ММКИ) группы "Метинвест" теперь производят оцинкованный прокат с массой цинкового покрытия Z100 (100 г/м2).

На предприятии были отработаны технологические режимы получения и выпущены технологические задания, которые обеспечили необходимую массу цинкового покрытия в соответствии с требованиями EN 10346.

На сегодня в цехе успели произвести более 19 тыс. тонн новой продукции, которая пользуется спросом не только в Украине, а активно приобретается клиентами из Польши, Словакии, Болгарии, Черногории, Ирака, Чехии, Сербии и Греции.

Всего в этом году на ММКИ освоили производство 15 новых видов металлопродукции. Одна из новинок – в сегменте непрерывнолитых стальных полуфабрикатов, тринадцать – в сегменте проката и один – в трубном сегменте.

МинПром по материалам Металлургпром

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