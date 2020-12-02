SWIFT запустила мгновенные транснациональные платежи в режиме 24/7

Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT совместно с Lloyds Banking Group запускают систему новых платежных возможностей Instant на базе сервиса gpi. Об этом идет речь в пресс-релизе компании.

Фото: psm7.com

Цель новой системы

Возможности мгновенных платежей станут доступны в любой стране мира, несмотря на то, что операционная база Instant gpi находится в Великобритании.

Цель нового финансового инструмента — сделать доступным мгновенный платеж в любое время в любую точку земного шара.

Аналитики полагают, что проект gpi Instant — это «туз в рукаве» сервиса SWIFT на пути реализации стратегии мгновенных платежей со счета на счет в любой точке мира, т. к. за последнее время наблюдается значительный рост спроса на такую услугу.

«Это важный шаг на пути реализации нашей стратегической цели — помочь банкам удовлетворить растущий по всему миру спрос на мгновенные трансграничные платежи. Мы разрабатывали gpi Instant, уделяя равное внимание четырем основным запросам — скорости, безопасности, прозрачности и доступности. Мы будем рады продолжить работу с финансовыми учреждениями и организациями, предоставляющими платежную инфраструктуру, в других странах для того, чтоб клиенты по всему миру могли воспользоваться преимуществами удобных трансграничных платежей», – подчеркнул Дэвид Уотсон, директор отдела стратегического планирования SWIFT.

Механизм системы

Для использования системы клиентам не потребуется никаких дополнительных действий. Платежное поручение, как и прежде, будет проходить через финансового агента, обслуживающего компанию или физлицо.

Работа сервиса gpi Instant осуществляется по средствам международных высокоскоростных коммуникационных линий сервиса SWIFT gpi и систем платежей в режиме реального времени на внутренних рынках каждой страны. По сути, gpi Instant использует существующую инфраструктуру, однако применяет новый алгоритм операционной обработки финансовых поручений, что позволяет банкам предоставлять более качественный и быстрый сервис 24/7.

Особенности системы – прозрачность информации по комиссии и возможность заранее узнать время, когда средства поступят на счет конечного получателя.

Кстати

SWIFT разрабатывает новый инструмент совместно с более чем 20 банками, используя преимущества сервиса SWIFT gpi и его высокоскоростные возможности, которые уже изменили бизнес в сфере проведения крупных трансграничных платежей. От запуска этого сервиса выиграют как клиенты-получатели, так и отправители.