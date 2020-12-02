Крупнейшее размещение в Азии. «Дочка» конкурента Alibaba привлекла рекордную сумму на IPO

IPO онлайн-аптеки JD Health International станет крупнейшим первичным публичным размещением акций в секторе здравоохранения в Азии в этом году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на изученные агентством документы.

Фото: quote.rbc.ru

Детали IPO

На Гонконгской бирже дочерняя компания китайского гиганта электронной торговли JD.com привлекла 27 млрд гонконгских долларов ($3,5 млрд). Размещение прошло по верхней границе объявленного диапазона — 70,58 гонконгских долларов ($9,1) за штуку. В результате капитализация компании составила $28,5 млрд. Торги акциями JD Health начнутся в Гонконге 8 декабря.

Медицинская компания предложила инвесторам 381,9 млн акций, что составило около 12,2% увеличенного акционерного капитала JD Health. Компания привлекла шесть инвесторов, в том числе сингапурский фонд национального благосостояния GIC, хедж-фонд Hillhouse Capital и финансового гиганта BlackRock. Они согласились выкупить акции на сумму до $1,35 млрд в ходе IPO.

«Дочка» JD.com смогла привлечь больше, чем фармацевтическая компания Ostuka Holdings, чье размещение в течение последнего десятилетия оставалось крупнейшим листингом в сфере здравоохранения в Азии. На IPO в 2010 году японская компания привлекла $2,3 млрд.

Что известно о JD Health

JD Health является крупнейшей медицинской онлайн-платформой и онлайн-аптекой в Китае по размеру выручки, сообщил Bloomberg. В первом полугодии этого года выручка JD Health составила 8,8 млрд юаней ($1,34 млрд) по сравнению с 5 млрд юаней за тот же период прошлого года.

Компания получает основной доход от продажи лекарств и других товаров для здоровья через интернет.

JD.com — второй по величине онлайн-ретейлер в Китае. Компания планирует провести листинг еще одной своей дочерней компании — финтех-подразделения JD Digits. В сентябре JD подготовила проспект IPO для размещения финтех-компании на шанхайской площадке Star Market. Кроме того, по данным Bloomberg, в 2020 году на биржу может выйти логистическое подразделение ретейлера JD Logistics.