На мировом рынке никеля зафиксирован избыток предложения

На мировом рынке никеля зафиксирован избыток предложения

По оценкам World Bureau of Metal Statistics (WBMS), за первые три квартала 2020 г. в мире было произведено 1691,7 тыс. т рафинированного никеля, почти на 8% меньше, чем в тот же период годом ранее, тогда как видимое потребление сократилось на 9,3%, до 1641,5 тыс. т.

Таким образом, по итогам 9 месяцев на рынке был зафиксирован избыток предложения в размере около 50 тыс. т, тогда как в прошлом году в целом спрос превышал предложение на 27,6 тыс. т.

Добыча никеля из руды в январе-сентябре 2020 г. составила 1670,5 тыс. т. Она уменьшилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Китае, на долю которого приходится более 50% мирового потребления никеля, видимый спрос за девять месяцев составил 889,7 тыс. т, что на 7,4% или 71 тыс. т уступает показателю аналогичного периода прошлого года.

При этом собственное производство никеля в КНР сократилось на 125 тыс. т вследствие уменьшения выпуска никельсодержащего чугуна (NPI), который теперь в больших объемах импортируется из Индонезии.

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