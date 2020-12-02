Регулятор дал добро. Банки начали принимать цифровые паспорта украинцев

С 1 декабря украинцы могут открывать банковские счета с цифровым паспортом или зарубежным цифровым паспортом в мобильном приложении «Дія». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора в фейсбуке.

Регулятор дал добро. Банки начали принимать цифровые паспорта украинцев
Фото: nv.ua

Что это значит

Теперь украинцам при дистанционном открытии счета в банке не нужно физически предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если они имеют цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дія».

Где можно открывать банковские счета

Три банка уже запустили возможность удаленного открытия банковского счета с помощью цифровых документов в «Дія».

Сейчас возможность шеринга (передачи) цифровых документов уже доступна в Приватбанке, monobank и А-Банке.

Еще 42 банка готовятся к переходу в новый формат взаимодействия с клиентами.

Банки, которые еще не запустили шеринг цифровых документов, могут, как и раньше, запрашивать у клиентов паспорт гражданина в обычной форме (ID-карта или бумажный документ).

Как будет происходить идентификация и верификация клиента

Воспользоваться этим методом смогут все украинцы, которые имеют биометрические документы — ID-карту и загранпаспорт. Для этого им нужно установить приложение «Дія» на свой смартфон и верифицироваться для получения цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта с помощью системы BankID НБУ.

А вот банк сможет использовать этот метод только после подключения к системам Министерства цифровой трансформации.

В целом процесс будет выглядеть так:

  • банк предложит потенциальному клиенту идентифицироваться в «Дії» через систему BankID НБУ;
  • после удачной идентификации у клиента отображаются цифровые документы, согласно данным, содержащимся в государственных реестрах;
  • через защищенные каналы банк получит данные клиента и дополнительно осуществит его фотофиксацию методом распознавания реальности лица;
  • после этого клиент сможет пользоваться услугами банка.

Кроме того, аналогично клиент сможет поделиться копией цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта в отделении банка.

Какие преимущества нового метода

Фактически на сегодняшний день — это единственная возможность для финансовых учреждений дистанционно проверить идентификационные данные граждан, содержащиеся в государственных реестрах.

Преимущества этого метода:

  • простота использования;
  • надежность для банков — такие идентификационные данные получены из надежного источника;
  • диджитализация процессов и ускорения обслуживания клиентов банков.

Что такое цифровой паспорт

Цифровой паспорт — это цифровой аналог бумажных документов в мобильном приложении «Дія». В электронном виде отображается информация, которую содержит ID-карту и биометрический загранпаспорт гражданина Украины. Цифровой паспорт надежнее, чем обычный бумажный, но не менее надежный, чем его пластиковый аналог. Он дает возможность получать надежные данные о пользователе из официальных государственных реестров.

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