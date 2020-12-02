Население Украины в ноябре впервые стало нетто-покупателем валюты
Покупка населением иностранной валюты в ноябре впервые с начала 2020 года превысила ее продажи – на $135 млн, сообщил глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин в фейсбуке.
Наличный рынок
Богдан Данилишин уточнил, что спрос на валюту со стороны физлиц преобладал над ее предложением в первой и третьей декадах ноября, тогда как во второй декаде ситуация была обратной. Это способствовало укреплению курса гривны к доллару США за прошедшую неделю на 0,2%.
Чистая продажа наличной иностранной валюты банками составляла в ноябре около $135 млн.
Объем продажи населением наличной валюты в октябре 2020 года превысил объем покупки на $53,5 млн, а в целом по итогам 10 месяцев этого года – на $1,31 млрд.
Межбанк
Курс гривны на межбанковском валютном рынке за неделю обесценился на 0,5% под влиянием преобладания спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над ее предложением (на $35 млн в среднем за день), которое частично закрывалось за счет валютной позиции банков. В условиях умеренного давления на обменный курс гривны Национальный банк третью неделю подряд воздерживался от проведения операций на валютном рынке.
В целом положительное сальдо валютных интервенций НБУ с начала года составляет почти $750 млн.
О сформировавшихся девальвационных ожиданиях свидетельствует также рост в ноябре форвардных контрактов на покупку валюты.
МВФ обновил прогноз по курсу гривны
В октябрьском обзоре «Перспективы мировой экономики» МВФ обновил прогноз по курсу доллара к гривне на период до 2025 года. Прогноз для гривны улучшили по сравнению с предыдущим, июньским, прогнозом.
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс доллара составит:
- 2020 год — 27,20 грн/$ (предыдущий прогноз — 30,0 грн)
- 2021 год — 28,12 грн/$ (ранее — 28,9 грн)
- 2022 год — 27,96 грн/$ (ранее — 28,6 грн)
- 2023-2025 годы — 28,10 грн/$ (ранее — 28,7 грн).