Минфин сократил размещение ОВГЗ до 2,7 миллиарда

Министерство финансов в ходе аукционов 01 декабря разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,7 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Минфина о результатах торгов.

Минфин сократил размещение ОВГЗ до 2,7 миллиарда
Фото: finpost.com.ua

Сколько привлекли средств

Всего в госбюджет привлечено 2 663,511 млн грн.

В частности, Минфин разместил ОВГЗ:

  • со сроком обращения 91 день – на 1,96 млрд грн под 9,89% годовых;
  • со сроком обращения 329 дней – на 531,642 млн грн под 10,93% годовых;
  • со сроком обращения 1 064 дня – на 171,722 млн грн под 11,62% годовых.

Ранее

  • 24 ноября Министерство финансов разметило на ОВГЗ-аукционе государственных ценных бумаг на 16,7 млрд грн.
  • 17 ноября Минфин привлек в бюджет 2,51 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и долларах.
  • Министерство финансов на аукционах 10 ноября привлекло в бюджет 7,87 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и долларах.
  • Минфин по результатам размещения ОВГЗ 27 октября 2020 года привлек в государственный бюджет 395,6 млн грн. Это существенно меньше, чем на предыдущем аукционе (7,154 млрд грн).
  • В 2019 году министерство привлекло в госбюджет 227,6 млрд гривен, $4,3 млрд и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.
  • В 2018 году — 65,128 млрд грн, $3,478 млрд и 503 млн евро.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Миллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривенМиллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривен
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - ЕврокомиссияВ Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - Еврокомиссия
Блок рекламы


Похожие новости
Профсоюз просит правительство погасить 1,2 миллиарда долга по зарплатам шахтерамПрофсоюз просит правительство погасить 1,2 миллиарда долга по зарплатам шахтерам
Дефицит платежного баланса за 10 месяцев составил $833 миллиона. Год назад был профицит 2,1 миллиардаДефицит платежного баланса за 10 месяцев составил $833 миллиона. Год назад был профицит 2,1 миллиарда
S&P и IHS Markit проведут крупнейшее в 2020 году слияние на $44 миллиардаS&P и IHS Markit проведут крупнейшее в 2020 году слияние на $44 миллиарда
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
В Минфине рассказали, как МВФ заставил правительство сократить дефицит бюджета-2021В Минфине рассказали, как МВФ заставил правительство сократить дефицит бюджета-2021
Табачная компания "ТЕДИС Украина" проиграла суд АМКУ на 3,4 миллиарда грнТабачная компания "ТЕДИС Украина" проиграла суд АМКУ на 3,4 миллиарда грн
Минфин и МВФ договорились об уменьшении дефицита бюджета-2021 до 5,3%Минфин и МВФ договорились об уменьшении дефицита бюджета-2021 до 5,3%
Украина согласовала с МВФ госбюджет-2021 — МинфинУкраина согласовала с МВФ госбюджет-2021 — Минфин
G20 заморозила долги бедным странам. В Минфине объяснили, почему в списке нет УкраиныG20 заморозила долги бедным странам. В Минфине объяснили, почему в списке нет Украины
Прирост денежной базы в Украине достиг 12-летнего максимума — 581,7 миллиардаПрирост денежной базы в Украине достиг 12-летнего максимума — 581,7 миллиарда
Последние новости
Подгружаем последние новости