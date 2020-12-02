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2020-12-02
Минфин сократил размещение ОВГЗ до 2,7 миллиарда
Министерство финансов в ходе аукционов 01 декабря разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,7 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Минфина о результатах торгов.
Фото: finpost.com.ua
Сколько привлекли средств
Всего в госбюджет привлечено 2 663,511 млн грн.
В частности, Минфин разместил ОВГЗ:
- со сроком обращения 91 день – на 1,96 млрд грн под 9,89% годовых;
- со сроком обращения 329 дней – на 531,642 млн грн под 10,93% годовых;
- со сроком обращения 1 064 дня – на 171,722 млн грн под 11,62% годовых.
Ранее
- 24 ноября Министерство финансов разметило на ОВГЗ-аукционе государственных ценных бумаг на 16,7 млрд грн.
- 17 ноября Минфин привлек в бюджет 2,51 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и долларах.
- Министерство финансов на аукционах 10 ноября привлекло в бюджет 7,87 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и долларах.
- Минфин по результатам размещения ОВГЗ 27 октября 2020 года привлек в государственный бюджет 395,6 млн грн. Это существенно меньше, чем на предыдущем аукционе (7,154 млрд грн).
- В 2019 году министерство привлекло в госбюджет 227,6 млрд гривен, $4,3 млрд и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.
- В 2018 году — 65,128 млрд грн, $3,478 млрд и 503 млн евро.