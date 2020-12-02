Минфин сократил размещение ОВГЗ до 2,7 миллиарда

Министерство финансов в ходе аукционов 01 декабря разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,7 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Минфина о результатах торгов.

Фото: finpost.com.ua

Сколько привлекли средств

Всего в госбюджет привлечено 2 663,511 млн грн.

В частности, Минфин разместил ОВГЗ:

со сроком обращения 91 день – на 1,96 млрд грн под 9,89% годовых;

со сроком обращения 329 дней – на 531,642 млн грн под 10,93% годовых;

со сроком обращения 1 064 дня – на 171,722 млн грн под 11,62% годовых.

Ранее

24 ноября Министерство финансов разметило на ОВГЗ-аукционе государственных ценных бумаг на 16,7 млрд грн.

17 ноября Минфин привлек в бюджет 2,51 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и долларах.

Министерство финансов на аукционах 10 ноября привлекло в бюджет 7,87 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и долларах.

Минфин по результатам размещения ОВГЗ 27 октября 2020 года привлек в государственный бюджет 395,6 млн грн. Это существенно меньше, чем на предыдущем аукционе (7,154 млрд грн).