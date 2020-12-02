РоSSия снизила добычу нефти на 11%

Россия снизила добычу нефти на 11%

В РоSSии в ноябре добыча нефти с газовым конденсатом сократилась на 11,1% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 40,96 млн тонн. Об этом сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

В период с января по ноябрь 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом составила 470,16 млн тонн. Это на 8,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Экспорт роSSийского нефтесырья в страны дальнего зарубежья за данный промежуток времени составил 202,1 млн тонн (-11,5%).

Объем добычи в ноябре составил 62,74 млрд куб. м (-2,5%), с января по ноябрь — 625,61 млрд куб. м (-6,7%).

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